Nordea i Glostrup er klar til at hjælpe deres kunder med at få den nødvendige rådgivning i forbindelse med udskiftning af fyret til en mere miljørigtig løsning, fortæller filialdirektør Mikkel Nygaard. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Få hjælp i banken til at skifte fyret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få hjælp i banken til at skifte fyret

Vestegnen - 28. december 2020 kl. 18:23 Kontakt redaktionen

Mange boligejere har et ønske om at skifte deres gamle, forurenende fyr ud med en mere miljøvenlig løsning.

Men det kan være svært at overskue, hvor man skal starte, hvad det koster, hvilken løsning man skal vælge, og hvad gør man af det gamle fyr?

Det kan man nu få hjælp til i Nordea-filialen i Glostrup.

- Det er ikke, fordi vi lige pludselig skifter spor og åbner en VVS-afdeling i filialen, lyder det fra Mikkel Nygaard, filialdirektør i Nordea Glostrup.

- Vi har indgået et samarbejde med selskabet Bodil Energi, fordi vi kan se, at flere og flere af vores kunder er interesserede i at passe godt på deres største investering, nemlig deres bolig. I dag tilbyder vi typisk mere traditionelle finansielle ydelser, men vi vil godt være med til at støtte op om den stigende interesse for bæredygtige og klimavenlige løsninger, der er hos vores kunder og i samfundet generelt, siger Mikkel Nygaard, der forklarer, at samarbejdet bygger på analyser af, hvad der forhindrer boligejerne i at skifte deres gamle fyr ud.

- Mange peger på, at det virker besværligt og uoverskueligt, at det måske er dyrt, og at de ikke ved, om det nu kan betale sig. Men vi ved nu, at man kan spare en del på at skifte til en varmepumpe, og at den besparelse endda kan være med til at finansiere andre energiforbedringer i boligen, siger Mikkel Nygaard.

Samarbejdet går i al sin enkelthed ud på, at Nordea sørger for, at man får kontakt til en rådgiver i Bodil Energi, som hjælper med alle trin i udskiftningen. Dermed slipper man fx for al papirarbejdet, dialogen med håndværkere og bortskaffelse af det gamle fyr.

- Vi kan selvfølgelig også hjælpe med finansieringen, men for os handler det primært om, at vi vil hjælpe vores kunder til nemt og enkelt at gennemføre energivenlige og bæredygtige renoveringer, så de både har en sund og god bolig at bo i, og så deres bolig bibeholder sin værdi, siger Mikkel Nygaard.

Indtil videre dækker samarbejdet kun udskiftning af gamle energikilder til varmepumper, men på sigt ønsker Nordea at udvide med tilbud til boligkunderne inden for andre områder af bæredygtig renovering.