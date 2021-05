Få gratis frøpose og mød biavlere og fårelaug

Onsdag den 13. maj kl. 10-14 uddeler Glostrup Kommune frøposer ved fårefolden i Ejby Mose (for enden af Mosetoften). Frøblandingen hedder Glostrup blomstereng og passer godt til jordbunden i Glostrup. Så frøene i din have eller blomsterkasse, og vær med til at skabe mere liv, mangfoldighed og farver i byen.

- I Glostrup Kommune er vi allerede godt i gang med at skabe mere liv og mangfoldighed. På de kommunale arealer har vi ikke brugt sprøjtegifte siden 1998, og alle kommunens 85 ha er tilmeldt initiativet Giftfri Have. Vi er også med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. På cirkelgrunden i Ejby Mose og en række vejkanter, rabatter og andre arealer rundt om i byen arbejder vi med at gøre kommunen vildere. Her graver kommunens Vej og Park tørvelaget af og planter vilde, blomstrende planter. Vi har til formålet fået lavet vores egen frøblanding Glostrup Blomstereng. Det er den, vi også uddeler ved fårefolden den 13. maj, fortæller Torbjørn Nicolajsen, chef for Vej og Park i Glostrup Kommune.