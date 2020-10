Se billedserie Politikommissær Anja Høpfner fra Vestegnens Politi opfordrer til, at man skriver sine serienumre ned - og mærker sine værdigenstande.

Send til din ven. X Artiklen: Få det nu gjort: Serienummer kan hjælpe ved indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få det nu gjort: Serienummer kan hjælpe ved indbrud

Vestegnen - 02. oktober 2020 kl. 07:18 Kontakt redaktionen

Dagens opgave fra Vestegnens Politi: Skriv dine serienumre ned - og mærk dine værdigenstande.

Sådan lyder opfordringen fra politiet. Det kan nemlig gøre en forskel i forbindelse med indbrud og tyverier. Vestegnens Politi har sammenstykket denne fortælling:

En nat møder en patrulje den kendte indbrudstyv Børge Brækjern med en elektrisk hækkeklipper og en motorsav.

Brækjern ligner ikke den største haveentusiast, og betjentene tjekker først og fremmest maskinernes serienumre i politiets kosterdatabase og sagsbehandlingssystem. For det er her, politiet opdaterer de ting, borgere har meldt stjålet ved indbrud, tyverier og lignende.

Men der er ingen hit, så de får vagtcentralen til at undersøge nylige anmeldelser i området. Det giver heller ikke et umiddelbart match.

Alt imens går en hundepatrulje spor i nærområdet - men de kan ikke finde et gerningssted.

Brækjern ønsker ikke at hjælpe politiet, og patruljen beslutter sig for at tage haveredskaberne med ind til nærmere undersøgelse på mistanke om, at det er tyvekoster - måske fra et friskt indbrud, der endnu ikke er opdaget og anmeldt. Imens må de lade Brækjern gå.

De to havemaskiner har unikke serienumre - men de er ikke efterlyst og bliver det heller ikke i de følgende dage. Politiet gennemgår en stor mængde anmeldelser og kontakter indbrudsofre, men de kan ikke lokalisere et gerningssted.

Sådan kunne et forløb reelt godt udspille sig.

- Vi støder jævnligt på genstande med unikke serienumre, som vi mistænker er tyvekoster men ikke er efterlyst i vores kosterdatabase. Det gør det svært for os at knytte genstanden til et gerningssted - eller aflevere dem tilbage til rette ejer, siger politikommissær Anja Høpfner fra Vestegnens Politi.

Havde patruljens søgning på haveredskaberne i politiets kosterdatabase givet hit på et gerningssted, var Brækjern blevet anholdt og sandsynligvis fængslet. Dermed ville han også være afskåret for at kunne forøve flere indbrud i den kommende tid. Samtidig kunne haveredskaberne returneres til deres ejer.

Det er med andre ord en rigtig god idé at notere serienumre ned på værdigenstande og gemme dem.

Notér fx numre på tv, spillekonsol, telefoner, computere, kameraer og andet elektronik, cykler, designmøbler, køkken-, have- og værktøjsmaskiner osv.

På politigården i Albertslund udlåner politiet gratis graveringssæt, så man selv kan mærke sine ting. Efterfølgende skal man huske at skilte med det.