Den første Covid-19-patient blev indlagt på Hvidovre Hospital den 10. marts 2020, og tallet steg hurtigt. I dag er situationen på den infektionsmedicinske afdeling mere normal.

Send til din ven. X Artiklen: Et vildt år for 'Corona-Thomas' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et vildt år for 'Corona-Thomas'

Vestegnen - 10. marts 2021 kl. 09:10 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Professor og overlæge Thomas Benfield, Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling, har det seneste år stået i orkanens øje.

Den 10. marts 2020 blev den første Covid-19-patient indlagt på Hvidovre Hospital. Dagen efter lukkede Danmark ned. Og i løbet af de næste tre uger af marts havde Hvidovre Hospital haft cirka 200 indlagte Covid-19-patienter.

Siden har 55-årige Thomas Benfields crocks været i fuld fart. For at hjælpe patienterne på afdelingen, for at afprøve ny behandling, og for at informere offentligheden om Covid-19.

I lange perioder i løbet af 2020 arbejdede Thomas Benfield 100 timer om ugen. Han stod op klokken 5 om morgenen og arbejdede typisk til midnat. Selv om det blev til enkelte ferieuger med familien, så vågnede han stadig klokken 5, og brugte et par timer på at ordne mails, inden resten af familien stod op.

- Fordi det giver mening at hjælpe, lyder hans klare svar på, hvordan man kan holde til at arbejde så intenst over så lang en periode.

Var meget i medierne

I dag er situationen på Hvidovre Hospital en helt anden.

Mens man i foråret 2020 ikke vidste så meget om Covid-19, og der var et tydeligt behov for information, så er både læger og offentlighed i dag et helt andet sted.

- Lige nu er der meget fokus på udrulningen af vacciner, og det er der andre end mig, der ved mere om, så jeg behøver ikke sige så meget, lyder det fra Thomas Benfield, der er blevet karakteriseret en slags »Vestegnens A-kendis« på grund af utallige optrædender i forskellige medier. Alle har hevet i ham, fordi han er en fremragende kommunikator, der med ro, faglighed og et let forståeligt sprog er i stand til at give information i øjenhøjde til helt almindelige borgere.

- Det er også en opgave, der giver mening, og derfor har jeg brugt tid på det - og det gør jeg fortsat. Der er jo fortsat både misinformation og forskellige tolkninger, og i den forbindelse kan jeg komme med information på et videnskabeligt grundlag, forklarer han.

Kan føle trætheden

Lige som mange andre på Hvidovre Hospital fandt Thomas Benfield de ekstra kræfter, fordi det gav mening og fordi der var et mål.

Nu er en del af presset lettet. Alligevel er det nu, at han kan føle træthed.

- Hvor jeg sidste år sprang ud af sengen for at komme i gang, og blev ved længe, så kan jeg nu mærke en træthed ind imellem.

- Det har været hårdt, men det har også fagligt og personligt været fedt og spændende at være en del af.

En del af de mange arbejdstimer brugte Thomas Benfield på at være med i et internationalt forskningsprojekt om brug af lægemidlet Remdesivir til Covid-19-patienter. Arbejdet betød, at Hvidovre Hospital, som det første i Europa, i januar kunne tilbyde grupper af Covid-19-positive patienter en forebyggende behandling med Remdesivir.

Må leve med coronavirus

Thomas Benfield tror ikke, at coronavirussen bliver udryddet fuldstændigt.

- Vi kommer til at leve med coronavirus permanent, men i en helt anderledes skala. På sigt vil det kun være en lille del af befolkningen, der er modtagelig for coronavirus, og vi vil sandsynligvis opleve forløb, som mere svarer til influenza eller forkølelse - men helt slippe for Covid-19 er ikke sandsynligt. Vi skal også huske, at der på et tidspunkt igen vil komme rejseaktivitet i samfundet, som kan betyde, at coronavirus kommer ind i landet, siger Thomas Benfield.

På et tidspunkt vil de nuværende restriktioner blive ophævet, og mundbindet kan smides i affaldsspanden.

Alligevel er der ting, som vi kan lære af corona-epidemien, mener Thomas Benfield.

- Det kan være, at man fremover har mere fokus på rengøring, vask af legetøj og udluftning i vuggestuer og børneinstitutioner, for at forebygge smitte med infektionssygdomme, siger Thomas Benfield.

- Overordnet var corona-epidemien en brat opvågen for sundhedsvæsenet og samfundet til, at det her er noget, som kan ske. Når alt er normalt igen, så tror jeg hurtigt, at det kan blive glemt, men min opfordring er, at det er noget, man har i tankerne, både i sundhedsvæsenet og hos myndighederne.