Se billedserie På grund af risikoen for smitte med coronavirus, må hospitalsklovnen Stella ikke møde fysisk op på børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Nu deler hun smil og krammere ud ved at facetime med de indlagte børn og dele videoer på Facebook.

Et smil gennem telefonen

Vestegnen - 24. april 2020 kl. 18:07 Af Peter Erlitz

Hvordan kan en hospitalsklovn egentlig arbejde hjemmefra? Det giver Stella svar på i disse coronatider.

Hospitalsklovnen Stella plejer at møde op to gange om ugen på børneafdelingen på Hvidovre Hospital, hvor hun sammen med børnene skaber et trygt rum, der har med alt andet end sygdom og hvide kitler at gøre.

Sådan da. For det er ikke altid sjov og leg, som børnene søger. De har også brug for at vende bekymringer med en udefra kommende. Og det kan Stella også.

Stella er 11 år, og hun bliver aldrig ældre. Stella er glad, umiddelbar, uforudsigelig, klog og eftertænksom. Nøjagtig som en 11-årig.

Kontakt over nettet

Lige nu er det ikke muligt for Stella at komme rundt på stuerne hos de indlagte børn, eller besøge børneafdelingens legerum.

I stedet bruger Charlotte Nefer, der giver Stella liv, elektroniske muligheder for stadig at "besøge" de syge børn. Hun arbejder simpelthen hjemmefra, som så mange andre under coronakrisen. Bevæbnet med computer og smartphone skaber hun kontakt til børnene.

- Stella betyder meget for mange børn, og jeg havde allerede nogle aftaler på børneafdelingen, da coronavirus satte en stopper for, at jeg fysisk kan møde op. Jeg ville ikke svigte børnene, så derfor fandt jeg ud af at skabe et virtuelt trygt rum sammen med børnene. Det er naturligvis ikke det samme, men børnene er glade for det, fortæller Charlotte Nefer.

Hun forsøger simpelthen at få det bedste ud af den nuværende situation.

- Det er sjovt at lave et virtuelt rum sammen med børnene, og når jeg ser, at de bliver muntret op, ja så har jeg en fest herhjemme, siger Charlotte Nefer.

På børnenes præmisser

Hver tirsdag og torsdag skaber hun virtuelle rum med børnene. Med smartphonen sat på et stativ laver Stella sjov enten indendørs eller ude i haven, eller hun snakker med børnene om alt mellem himmel og jord - når de keder sig, skal have taget en blodprøve eller søger svar på bekymringer.

Stella sidder foran kameraet i sin farvestrålende udklædning, og nøjagtig som ved de fysiske møder på Hvidovre Hospital, foregår det hele på børnenes præmisser

- Stella opfører sig anderledes og er anderledes end alle de andre voksne med hvide kitler, som børnene møder på hospitalet, og som hele tiden bestemmer nogle ting. Det kan være hvornår de skal spise, hvornår der skal tages medicin eller hvornår der er undersøgelser. Sådan er det ikke med Stella. Her er det børnene, der bestemmer - alt foregår på børnenes præmisser. Stella er ufarlig, forklarer Charlotte Nefer.

Har åbnet krammebank

Charlotte Nefer lægger også videoer ud på Stellas Facebookside, som børnene kan se, når de er blevet venner med hende.

- Det er mest sjove videoer, men enkelte er også lidt mere eftertænksomme, hvor jeg snakker om coronavirus i børnehøjde.

Som noget helt nyt har Charlotte Nefer oprettet en krammebank - også på Facebook.

Her kan man indsætte et kram til en anden person - som så kan hæves, når forholdene igen tillader det.

På Facebook skal man søge efter Hospitalsklovnen Stella og på Krammebanken.

Mange år på børneafdelingen

Gennem mere end 15 år har Charlotte Nefer besøgt børneafdelingen på Hvidovre Hospital, hvor hun kommer fast i fire timer to gange om ugen.

Hospitalsklovnen Stella på Hvidovre Hospital er ikke en del af en organisation, og når man støtter Stellas arbejde, så går hver en krone til den tid, som hun tilbringer på børneafdelingen. Den store forskel, som hun gør for de syge børn på Hvidovre Hospital, er helt afhængig af, at virksomheder, legater, fonde og privatpersoner bakker op.

Hvordan man kan støtte Stella, kan man læse mere om på www.hospitalsklovnen-stella.dk