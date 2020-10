Et sidste farvel på Teater Vestvolden

En midaldrende, fremgangsrig mand i reklamebranchen rammes af livet, da hans voksne datter har forsøgt at begå selvmord og efterlader et afskedsbrev, som er et anklageskrift mod sin far. Forestillingen er baseret på et virkeligt selvmordsbrev fra en datter til sin far og sætter fokus på selvmord og selvmordsforsøg, der hvert år berører 30.000 danskere.

Berører tusindvis

- Vi er stolte af igen at kunne præsentere Hvidovre og Vestegnen for ny dansk scenekunst, som sætter fokus på et rigtig vigtigt emne, som vi måske ikke ofte taler om så meget, selv om det berører tusindvis af danskere hvert år. Jeg håber, at rigtig mange af vores gæster får mulighed for at gribe chancen for at få en særlig oplevelse sammen, siger Teater Vestvoldens teaterchef Stephan Pollner.