Et nyt blik på Picassos modeller

Vestegnen - 20. oktober 2019 kl. 14:38 Af Lisbeth Jansen

Under titlen »Elsket af Picasso - Kærlighedens magt« bliver et udvalg af den verdensberømte kunstners værker nu udstillet på Arken i Ishøj. Der er særlig fokus på hans kvindelige modeller og deres betydning for hans kunst.

Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, Jacqueline Roque. Disse er navnene på de fem kvinder, der er fokus på i kunstmuseet Arkens aktuelle udstilling om den verdensberømte spanskfødte kunstner Pablo Picassos værker. De fem var ikke blot hans modeller, men også hans muser, hans elskerinder og arbejdspartnere.

Det er ved at fokusere på de fem kvinder, at man som publikum får en ny vinkel på Picassos kunst, hvis man tager forbi Arken i Ishøj frem til 23. februar 2020.

Museets valgte vinkel på Picasso er interessant, fordi Picassos værker for hver ny model ændrede stil rent visuelt. Eksempelvis har malerierne af Olga Khokhlova et monumentalt udtryk inspireret af antikken og græske skulpturer, mens malerierne af Marie-Thérèse Walter har et mere sensuelt og kurvet udtryk.

Kærlighed og politik Udstillingen har fået navnet »Elsket af Picasso - Kærlighedens magt« og er bygget op med portrætter af de fem udvalgte modeller, der samtidig var så betydningsfulde kvinder i kunstnerens liv.

Værkerne i udstillingen er udlånt til Arken af Musée national Picasso-Paris - med hvem det danske museum også har samarbejdet tæt. Den nye udstilling præsenterer i alt 51 værker inden for maleri, skulptur, tegning og grafik - og tæller talrige mesterværker fra det franske museums samling.

Det er både temaer som lidenskab, begær, kærlighed, politik og familieliv man kan læse ud af værkerne. Picasso har ved en lejlighed selv sammenlignet det at udføre kunst med at skrive dagbog.





Følelser og hverdag Det er museumsinspektør Naja Rasmussen, der har ansvaret for udstillingen og dens udformning.

- Picasso er en banebrydende kunstner, der gennem 70 år skildrede hverdagen, folk og følelser i sin kunst, men også kvinder som figurer. Der har han taget udgangspunkt i sit eget privatliv og det han så og mødte. Det var blandt andet de fem kvinder. Picassos forhold til kvinderne har været kærligt, passioneret og lidenskabeligt. Men også forbundet med sorg og smerte. Han nåede to ægteskaber og at få børn med tre forskellige kvinder i løbet af sit liv, fortæller Naja Rasmussen.

- Det nye er, at vi har valgt at give kvinderne så meget plads, at Picasso skal dele rampelyset med dem. Det er dem og deres historie, udstillingen koncentrerer sig om; en udstilling med feministisk fortegn, forklarer hun.

- Samtidig er det Picassos egne følelser for de enkelte kvinder, der afspejles i malerierne, og ikke så meget deres person, siger museumsinspektøren.

Picasso på Arken i Ishøj Pablo Picasso levede 1881-1973.

Gennem syv årtier skildrende Pablo Picasso kvindekroppen, og de kvinder, som han elskede, fandt vej til hans lærreder. Nogle blev han gift med. Nogle fik han børn med. De fem, der er fokus på i Arkens udstillinger: Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot og Jacqueline Roque.

Udstillingen på Arken viser en 51 værker. Deriblandt talrige mesterværker fra Musée national Picasso-Paris: Billedhuggeren (7. december 1931), Stor opstilling på søjlebord (11. marts 1931), Liggende nøgen kvinde (4. april 1932), Nøgen kvinde i en have (4. august 1934), Køkkenet (november 1948), Barn leger med en lastbil (27. december 1953), Jacqueline med foldede hænder (3. juni 1954), Par(1970-71) og mange andre.

Udstillingen kan ses på Arken i Ishøj frem til 23. februar 2020.

En lang forberedelse Alt er nøje udvalgt og gennemtænkt forud for selve første udstillingsdag.

- Udstillingens forløb følger ønsket om først at introducere udstillingens koncept for derefter at præsentere hver af de fem modeller kronologisk rum for rum. På den måde håber vi, at vores gæster oplever ved selvsyn, hvordan Picassos stil ændrer sig efter modellen. Samtidigt giver det mulighed for netop at præsentere modellerne som individer - som meget andet end blot Picassos modeller, siger Naja Rasmussen.

- Når de enkelte værker skal placeres, overvejer vi altid de æstetiske og de tematiske forhold. Hvad er fortællingen i værket, hvordan påvirkes vi af værket, hvad er størrelsen, farveholdningen, tilblivelsesåret og så videre. På den måde præsenteres de stilistiske brud og tematiske spændinger, der både er interessante som former og farver i sig selv, og som også kan ses i lyset af Picassos biografi, forklarer hun.

Det har taget tre år at forberede Picasso-udstillingen. Med Naja Rasmussen ord har det været et »ubeskriveligt spændende arbejde og et stort privilegium« at dykke ned i Picassos arkiv på Museé national Picasso-Paris. Det har krævet en dybdegående kunsthistorisk research - især fordi det var ønsket at give et nyt og nuanceret billede af kunstneren og hans kvinder.

Udover researchen har forarbejdet også bestået i logistik i form af aftaler om udlån af værker, transport og sikkerhed, der skal planlægges. Naja Rasmussen forklarer, at der er et stort hold af medarbejdere, der har medvirket til at få alt til at gå op.

Altid høj sikkerhed Sikkerheden er selvsagt i top omkring Picasso-udstillingen på Arken.

- Arken opfylder internationale standarder for museumssikkerhed uanset kunstner. Et særligt element vi har været særligt opmærksomme på i forbindelse med udstillingen af Picasso er, at vi som hus skal kunne rumme de forhåbentlig mange gæster, der kommer og ser udstillingen. Det kræver overvejelser omkring crowd control og wayfinding for at museumsoplevelsen bliver rar for både vores gæster og medarbejdere, siger Naja Rasmussen.

Noget af det, der bliver udstillet på Arken vil ikke være kunstværker, men fotografier og digte.

- Vi har et fotoalbum med på udstillingen, som ikke tidligere er blevet udlånt. Det har været i Jacqueline Roques eje. Vi har lavet en affotografering af albummet, som folk kan bladre i. Og så vil vi også have digte af Dora Maar og Picasso, fortæller museumsinspektøren.

Hendes egen favorit på udstillingen er et maleri af en afklædt kvinde.

- Mit yndlingsværk er Kvinde med pude fra 10 juli 1969. I maleriet ser vi en afklædt kvinde, der strækker sig på lærredet foran os, hun har den ene arm kastet bag hovedet og den anden kækt hvilende på de spredte ben. Kvinden i maleriet kigger direkte ud på beskueren, og det er frækt og udfordrende på en og samme tid. Som om, hun siger: »Kom bare an, hvis du tør«. Men hendes blik kan tolkes på flere forskellige måder - er det inviterende, intimiderende eller, som jeg oplever det, inspirerende i sin frækhed og selvsikkerhed, lyder det fra Naja Rasmussen.