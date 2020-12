Send til din ven. X Artiklen: Et lysende hjerte til sundhedspersonale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et lysende hjerte til sundhedspersonale

Vestegnen - 23. december 2020 kl. 19:41 Kontakt redaktionen

Mange har de senere uger lagt mærke til den spektakulære lysende udsmykning ved Scandic Hotel på Hovedvejen i Glostrup.

Der er faktisk en særlig grund til udsmykningen. Baggrunden er, at sundhedspersonale fra Jylland har boet på Scandic Glostrup, så de kunne hjælpe med at teste for Covid-19 blandt andet på Vestegnen.

- Hver dag risikerer sundhedspersonale landet over deres helbred for vores skyld, så vi kan vende tilbage til hverdagen hurtigst muligt. Covid-19 testfolk fra Jylland har boet hos os de seneste par uger for at hjælpe Vestegnen. Det er et magisk samarbejde på tværs af landet, og de fortjener de hjerter vi har på facaden og i vores have, siger Jeroen Bisschop, hoteldirektør på Scandic Glostrup.

- Nu er vi lukket ned, men vil gerne sige tusind tak til alle dem, der siden marts har arbejdet på højtryk for at passe på alle os andre i en ufatteligt svær tid. De er i vores tanker, og vi håber inderligt, at der trods stigende smittetal bliver tid til, at de kan sætte sig ned, trække vejret og holde jul med jeres nærmeste familie, tilføjer han.

Året der nu går på hæld har på mange måder været et hårdt år for hotelbranchen. Coronavirus har gjort det svært for alle at rejse og mødes, som de plejer. Som mange andre lukker Scandic nu deres hoteller ned i den kommende tid. Jeroen Bisschop forventer, at Scandic Glostrup åbner igen 4. januar, med mindre de nuværende restriktioner fortsætter.