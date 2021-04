Et liv uden narko og kriminalitet

Projekter skal bekæmpe narko

Ejner Christian Christensens fond til narkobekæmpelse uddelte 110.000 kroner til bekæmpelse af narkohandel via en indsats, der sætter fokus på at udbrede viden om de kriminalpræventive tilbud og på gode forbilleder, fx kendte personligheder fra Vestegnen, i en kampagne rettet mod unge blandt andet via sociale medier og ungeuddannelser. - Vores kampagne skal sætte fokus på Vestegnens most valuable players - alle de mennesker på Vestegnen, der hver dag kæmper for at holde unge mennesker væk fra gaden. Sådan får vi alle de mange forbilleder frem i lyset, som kan give unge mennesker en anden vej end den kriminelle, siger Kristoffer Bayer, projektudvikler hos bureauet Mu.st.



Fonden uddelte 70.000 kroner til et motionsprojekt med personlige trænere, der skal udvikle de unge personligt og forebygge deres risikoadfærd i forbindelse med rusmidler. Cirka 15 unge mellem 14 og 17 år tilbydes crossfit hver fredag i tre måneder. De unge udvælges i et samarbejde med SSP i Brøndby, Albertslund, Glostup, Rødovre og Ishøj.



Fonden uddelte 58.500 kroner til et kreativt projekt med film- og fotoworkshops for unge i Gladsaxe og Værebro i samarbejde med Værebro Helhedsplan og ungdomsklubben Fairplay i Gladsaxe.



Fonden uddelte 34.500 kroner til temadag og materialer til en kampagne, der skal få unge i Herlev til at stoppe med at købe narko og tænke over konsekvenserne. Projektet køres af Herlev Kommune.