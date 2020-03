Et liv i manegen

Trods sine 70 år i manegen er Benny Schumann absolut ikke færdig som cirkusartist. Men hvad, der driver en mand til stadig at ville underholde og presse sig selv fysisk, når han er langt over pensionsalderen, er også nogle af de spørgsmål, som man vil kunne få svar på.

Still going strong

Publikum får til matinéen således en sjælden mulighed for at komme bag om artistlivet og møde en, der virkelig har noget på hjerte.

I forlængelse af matinéen med Benny Schumann bliver bogen lanceret i Fægtesalen, hvor museet byder på et glas, og man for første gang har mulighed for at købe bogen og få den signeret af forfatteren.