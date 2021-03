Se billedserie Morten Nyholm er ny center manager i Glostrup Shoppingcenter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Et levende center med lokal forankring

Vestegnen - 13. marts 2021 kl. 10:07 Af Peter Erlitz

Morten Nyholm er ny center manager i Glostrup Shoppingcenter, som han er klar til at gøre endnu mere attraktivt.

Der er tale om en opgradering, efter Morten Nyholm ved årsskiftet satte sig i stolen som center manager i Glostrup Shoppingcenter på fuld tid.

Denne vigtige funktion var tidligere delt mellem Glostrup Shoppingcenter og et andet butikscenter. Med denne opgradering kan Morten Nyholm fokusere ét hundrede procent på at udvikle Glostrup Shoppingcenter.

Glade kunder - Det klare mål er at skabe et større butiksudbud og at gøre centret mere attraktivt. Det er allerede på vej, og fx åbner der en ny café, når forholdene normaliseres efter corona, fortæller Morten Nyholm, der har flere planer på tegnebordet.

- Jeg er også åben over for at afprøve nye butikskoncepter, så sidder der iværksættere med en god idé, skal de være velkomne, tilføjer han.

44-årige Morten Nyholm en tung detailhandelserfaring fra blandt andet Magasin, Salling Group og Neye, og disse erfaringer skal nu bruges på at skabe en attraktiv markedsplads for lejere og kunder i Glostrup Shoppingcenter.

- Det skal være et levende shoppingcenter, hvor kunderne er glade for at komme, og som butikker og medarbejdere er stolte af at være en del af, siger Morten Nyholm.

Det primære område for Glostrup Shoppingcenter er Glostrup, Brøndby og Albertslund, og Morten Nyholm vil gerne øge den lokale forankring, blandt andet i et aktivt samspil med sports- og foreningslivet i området.

- Vi skal simpelthen være relevante for folk i deres hverdag, understreger Morten Nyholm.

Er selv fra Vestegnen Selv kender Morten Nyholm området godt. Aktuelt bor han med familien i Rødovre, og har tidligere boet i Brøndby, så kendskabet til Vestegnen er tæt. Og så er han i øvrigt Brøndby-fan, skal vi hilse og sige.

- Det er en stor del at have kendskab til området, når målet er, at Glostrup Shoppingcenter skal styrke den lokale profil og forankring, påpeger Morten Nyholm.