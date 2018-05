Se billedserie 47-åriger Peter Warlund er modermælkechauffør og har været det i to og et halvt år. Foto: Kasper Ellesøe

Et job med mening: Peter henter modermælk til for tidligt fødte

Vestegnen - 29. maj 2018

Den hvide varevogn med logoet fra Hvidovre Hospital triller op ad rampen fra parkeringskælderen under hospitalet og ud på Kettegård Alle. I bagagerummet står flere end 10 blåhvide køletasker i plastic. Nogle af dem er tomme og uden låg, andre er forsvarligt lukket for at holde indholdet koldt.

I de lukkede køletasker bag i bilen er der modermælk, frosset ned på små flasker, og længere fremme i bilen og bag rettet sidder 47-årige Peter Warlund.

Han er Danmarks eneste modermælkechauffør, og hvert år kører han rundt på de sjællandske landeveje og henter modermælk hos mødre, der har overskud af modermælk, og som de har valgt at donere til for tidligt fødte og sygdomsramte spædbørn, der har brug for modermælk i deres første levetid.

Denne dag er Peter Warlund på vej til Brøndby for at hente mælk hos 22-årige Manja Bardorf og hendes mand Janick, som fik sønnen Milo den 13. marts.

»Milo er otte uger født for tidligt, så jeg havde for meget mælk, og det skulle alligevel bare pumpes ud for at holde produktionen oppe og hjælpe kroppen i gang,« siger hun.

I stedet for bare at kassere modermælken har Manja Bardorf valgt at donere det.

»Jeg donerer min mælk for at gøre en god gerning, og fordi jeg ved, at det går til børn, der har brug for det,« fortæller hun.

To næsten fyldte fryseskuffer bliver tømt for flasker med modermælk. Der er mere end 6 liter, som nu pakkes i de blåhvide køletasker og skal fragtes tilbage til Hvidovre Hospital, hvor det bliver varmebehandlet i mælkekøkkenet, inden det fryses ned igen og kørt til opbevaring på frost på Avedøre Holme, hvor mælkechaufføren også har været forbi med 15 liter behandlet modermælk, inden afhentningen i Brøndby.

»Så blev der plads i fryseren igen,« lyder de sidste ord, inden mælkemanden kører af sted igen.

For besværet med at malke modermælk ud, modtager mødre 196 kroner pr. liter modermælk, de malker ud.

1724 kroner pr. liter Der findes to slags modermælk, som Peter Warlund henter hos mødrene på hele Sjælland. En, der er meget proteinholdig, og en, der har mindre protein.

Modermælken bliver brugt til for tidligt fødte børn og til syge spædbørn, og det er typisk landets øvrige hospitaler, der er arvtagere af modermælken, som Peter Warlund henter.

»De proteinholdige er nogle dyre dråber, og de koster lige så meget som en rigtig god flaske cognac,« siger han.

Hospitalerne betaler 1724 kroner for en liter proteinholdig modermælk og 1000 kroner for den mindre proteinholdige. Begge typer produceres i »mælkekøkkenet« på kvindemælkcentralen på Hvidovre Hospital, hvor man i alt producerer 2000 liter mælk om året.

Det kan lyde dyrt, at en liter modermælk koster op mod 1724 kroner, men dels betaler man mødrene for mælken, ligesom der blandt andet er omkostninger til afhentning, undersøgelser af mælken oh opbevaring.

Faste ture Når Peter Warlund kører rundt og henter modermælk, er det efter faste ture. Mandag er han på hospitalet og kører ikke rundt, men tirsdag går turen sydpå - nogle gange helt til Gedser, onsdag går den vestpå, torsdag nordpå og fredag rundt i Storkøbenhavn.

Han føler, at han slet og ret har et arbejde, der giver mening.

»Jeg synes, det er giver god mening, at man er med til at gøre noget godt for nogle små børn. Nogle gange er det med til at gøre dem sygdomsfri, eller ligefrem at de overlever, hvis de får den mælk. Så giver hele arbejdet mening, og det er fantastisk at være med til,« fortæller Peter Warlund, der også har ros til kvinderne, der donerer deres modermælk.

»Jeg synes, det er stort af kvinderne, for de kommer ikke sovende til det, og langt de fleste gør det for velgørenhedens skyld. Det er flot, at de gider,« siger Peter Warlund.

Når mælkebilen er på landevejen, kører chaufføren mellem 20-30.000 km, som foregår alene i bilen. Peter Warlund kan stort set selv planlægge sin dag på arbejdet, og det er noget af det, han bedst kan lide.

»Jeg styrer selv min hverdag og kan allerbedst lide friheden. Jeg oplever naturen og vejret, når jeg kører rundt, og det er skønt, når man for eksempel nogle gange ser en kongeørn,« siger han.

Selvom han tilbringer en stor del af arbejdsugen i bilen alene og ikke har kollegaer ved sin side, så gør det ikke noget.

»Det generer mig ikke at være alene. Jeg har jo også kollegaer i »mælkekøkkenet«, og om morgenen spiser vi nogle gange morgenmad og drikker kaffe sammen, inden jeg kører af sted. Og hver mandag er jeg jo på hospitalet hele dagen,« siger Peter Warlund, der er så glad for sit arbejde, at han ikke vil afvise, at det kan være hans sidste job.

»Jeg kunne godt forestille mig at arbejde her 15-20 år endnu,« siger den 47-årige mælkechauffør. Se billederne fra reportagen i toppen af artiklen og videoen nedenfor.

Det kræver det at donere modermælk Der er nogle forskellige krav, der skal opfyldes, for at man kan donere modermælk.

Man skal have et naturligt overskud på mindst 200 ml modermælk om dagen.

Ifølge Peter Warlund er det normalt med et overskud på 3-500 ml i døgnet.

Man skal være ikke-ryger og ikke tage noget medicin.

Opstart af mælkelevering skal ske inden for de første 8 uger efter fødslen.

Efter forudgående undersøgelse (blodprøve og samtale) af de kvinder, som ønsker at sælge deres modermælk, afhen​tes den udmalkede mælk på deres bopæl.

Kilde: Peter Warlund, www.hvidovrehospital.dk

Blå bog Perter Warlund

Opvokset i Brøndby og Hvidovre, hvor han bor nu.

Bor med hustruen Pernille, og børnen Maria på 13 og Christian på 7 år.

Uddannet i Logistik

Arbejdet på Hvidovre Hospital i knap 29 år

Været modermælkechauffør i 2 og et halvt år

