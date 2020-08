Et af de første: Nu er varehuset gennemrenoveret

I år er det 30 år siden, at Bauhaus på Hovedvejen i Glostrup for første gang bød sine kunder velkommen. Nu kan byggevarehuset invitere gør det selv-folket og professionelle indenfor i rammer, som er moderniseret fra inderst til yderst.

- Varehuset trængte til en gennemgribende kærlig hånd. Og det har vi sørget for. Vi har udvidet fra 14.000 til 16.300 kvadratmeter, øget sortimentet og fået mere overskuelige rammer. Resultatet er en toptunet forretning, som omsætningsmæssigt er blandt de største af vores varehuse på landsplan. Vi er meget glade for at kunne byde vores kunder velkommen i et nærmest nyt Bauhaus, fortæller varehuschef Morten Kirkbak.