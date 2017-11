Retten i Glostrup har idømt en 28-årig mand fra Vestegnen fængsel i et år, blandt andet for indbrudstyveri i Magasin i Rødovre Centrum.

Artiklen: Et års fængsel: Dømt for Magasin-indbrud, vold og trusler

Et års fængsel: Dømt for Magasin-indbrud, vold og trusler

Retten i Glostrup fandt det bevist, at den 28-årige mand fra Taastrup var med til tyveriet, og at han slap af sted med tøj til en værdi af cirka 3.000 kroner.

Dels begik han i begyndelsen af august vold mod sin egen seks-årige søn, som blev hevet ud af et legetelt, løftet op i kraven og banket ned i et parketgulv.

Efter disse episoder blev den 28-årige mand varetægtsfængslet. Under varetægtsfængslingen sendte den 28-årige mand et brev til sin mor, der bor på Vestegnen, hvori han truede hende og familien. Det lykkedes den 28-årige at smugle brevet ud af fængslet, udenom brevkontrollen. I brevet stod der blandt andet »for alles skyld er det bedst vi aldrig løber ind i hinanden«. Han nægter selv, at der var tale om trusler, men Retten i Glostrup tilsidesatte hans forklaring og dømte ham for vidnetrusler.