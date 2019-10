Se billedserie Projektet i Hvidovre bruger gaming til at motivere de unge til uddannelse eller job.

Esport skal motivere unge til job og uddannelse

Vestegnen - 08. oktober 2019 kl. 15:09

Kan gaming skabe social forandring hos udsatte unge, og tilmed være nøglen til uddannelse og job? Det skal projekt i Hvidovre forsøge at give svar på.

Siden januar i år har 15 unge i Hvidovre Kommune været med i pilot-projektet eHood, der er udviklet af Sincera, Esport Danmark og Foreningen Nydansker. Projektet, der er støttet af Microsoft, MentorDanmark og Bikubenfonden, kobler gaming med mentorforløb og lektiehjælp, for at motivere udsatte unge til at tage en uddannelse og blive jobparate.

På rette spor

De 15 unge er mødtes i Frydenhøj Klub i Hvidovre en gang om ugen for at game. Dét sker allerede mange steder i landet, men det banebrydende her er, at det ikke kun er en gaming-fritidsaktivitet. eHood bliver også brugt aktivt til at holde de unge på rette spor, gennem undervisning, mentorforløb, lektiehjælp og inklusion i konstruktive fællesskaber.

Forløbet har indtil nu gjort stort indtryk på mange - blandt andet på Martin Gjøl, som er pædagog i Frydenhøj Klub og Frydenhøj Skole:

- De unge tager mere ansvar for deres adfærd og er blevet bedre til at tage imod kollektive beskeder og instruktioner. Derudover er de begyndt selv at arbejde videre med nogle af deres udfordringer, fx temperament, være stille når andre taler og være en del af et forpligtende fællesskab, siger Martin Gjøl.

De foreløbige resultater af projektet har også vakt Bikubenfondens interesse, og de går nu ind i projektet, for at være med til at kvalificere og optimere erfaringerne herfra.

- I Bikubenfonden arbejder vi for at nyskabe mulighederne for at flere unge kan mestre deres liv. Det indebærer blandt andet adgang til stærke fællesskaber og muligheder for at udvikle evner og kompetencer, som på sigt kan blive adgangsbilletten til en uddannelse eller et job. Derfor er vi nysgerrige på at få mere viden og erfaring med, hvad det er gaming kan bidrage med i den sammenhæng. Hvis de fællesskaber de unge selv tænder på kan være en del af løsningen, er det interessant at forstå hvorfor og hvordan det skal faciliteres for at vi lykkes, siger Sine Egede, chef for socialområdet i Bikubenfonden.

Med Bikubenfondens opbakning er det visionen, at projektets resultater ikke blot skal kunne forbedres og raffineres, men også efterfølgende skal udrulles til alle landets kommuner.

Esport kan bruges positivt

En væsentlig medspiller i udviklingen af projektet, har været en visionær kommune - og ikke mindst borgmester - der fra starten har kunnet se potentialet i eHood.

- Ideen med at samle en gruppe unge og lade dem være sammen om esport, for på den måde at give dem lyst til at tage en uddannelse, er rigtig positiv, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

- Vi ved, at it er et af de områder, hvor der nu og i fremtiden bliver hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft, og hvis vi med eHood kan være med til at få de unges øjne op for it-uddannelserne er det godt både for dem, erhvervslivet og samfundet i det hele taget, tilføjer Helle Adelborg.

Muligheder for uddannelse

Esport og gaming bliver ofte omtalt i bekymrende vendinger, men hvad nu hvis det også kan være nøglen til at låse op for de unges interesse for it-uddannelser?

Anders Thomsen, direktør for politik og strategi i Microsoft begrunder deres engagement i projektet således:

- Vi ved, vi også er nødt til at kigge atypiske steder, for at finde de rigtige medarbejdere til Microsoft i fremtiden, og med eHood er vi med til at vise en gruppe unge hvilke muligheder, der er indenfor it-branchen.

De unge bliver ikke bare sat til at game - de bliver også undervist i kommunikation, teamwork og det, at være en del af et gensidigt og positivt fællesskab. Alt sammen færdigheder, der er eftertragtede på arbejdsmarkedet. Undervisningen suppleres af et målrettet mentorforløb, drevet af Foreningen Nydansker, som i sidste ende skal munde ud i en uddannelse eller et job - gerne inden for it.