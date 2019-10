En 29-årig mand er idømt to og et halvt års fængsel for et røveri mod Danske Bank i Hvidovre og et røveriforsøg mod Danske Bank i Glostrup.

Erkendte uplanlagte bankrøverier: Nu er han dømt

Vestegnen - 30. oktober 2019 kl. 16:40 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fuldbyrdet bankrøveri mod Danske Bank på Hvidovrevej og et forsøg på bankrøveri mod Danske Bank på Hovedvejen i Glostrup, var ikke planlagt på forhånd. Den 29-årige gerningsmand skulle "bare" bruge penge.

Nu er han i Retten i Glostrup blevet idømt to og et halvt års fængsel.

Han blev dømt for både bankrøveriet, forsøget på bankrøveri, at have været i besiddelse af en kniv begge steder, og for at have kørt over for rødt lys i forbindelse med flugten fra banken i Glostrup.

Den 29-årige mand har erkendt, og sagen mod ham kørte som en tilståelsessag. Han valgte dog at tage betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til Østre Landsret.

Anholdt kort efter

Det hele fandt sted tirsdag den 1. oktober.

Vestegnens Politi fik den første røveri-melding kl. 14.12, efter der var trykket på overfaldsalarmen i Danske Bank på Hvidovrevej. Gerningsmanden, der var maskeret, kom ind i banken via hoveddøren og gik frem til skranken med ordene »jeg skal have penge«. Bankassistenten fortalte, at det var en pengeløs bank, og derfor ikke kunne udlevere penge. Hvilket fik gerningsmanden til at råbe, at »det er et røveri«. Det endte med, at røveren selv tog nogle møntbakker, der tilsammen indeholdt 427,50 kroner i forskellige mønter, og hældte dem ned i en medbragt taske.

Derefter flygtede manden, og var forsvundet inden Vestegnens Politi nåede frem.

Det varede dog ikke længe, før Vestegnens Politi igen fik en melding om røveri - denne gang fra Danske Bank på Hovedvejen i Glostrup. Det var klokken 15.53.

Også her var gerningsmanden maskeret. Her lød ordren »giv mig jeres penge«, og - igen - fik røveren at vide, at der var tale om en pengeløs filial. Gerningsmanden flygtede, i denne omgang helt uden udbytte.

Vestegnens Politi var hurtigt i hælene på røveren - blandt andet på grund af oplysninger fra en politiassistent uden for tjeneste - men efter en kortvarig eftersættelse slap han væk. Patruljebiler fra Vestegnens Politi gav sig dog til at søge, og klokken 16.05 blev den 29-årige anholdt på Formervangen i Glostrup i nærheden af flugtbilen.

Den 29-årige medbragte en kniv både ved bankrøveriet i Hvidovre og ved røveriforsøget i Glostrup.

Dagen efter blev den 29-årige mand varetægtsfængslet, og det har han været siden. Retten i Glostrup bestemte, at han efter dommen fortsat skal sidde fængslet.