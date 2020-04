Erkender tyveri af dyrt værktøj: Fængsel og udvisning

Fem mænd har siden begyndelsen af januar siddet varetægtsfængslet, mistænkt for at have begået en række organiserede tyverier fra byggepladser i en periode fra midten af januar og frem til begyndelsen af marts. To af disse mænd er blevet dømt - den ene er den 20-årige rumæner. Retten i Glostrup bestemte, at han skal forblive varetægtsfængslet, indtil udvisningen kan gennemføres.