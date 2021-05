Erhvervsskole har vokseværk og flytter

Om Dekra

- Dekra blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for tyske bilproducenter).

- Over årene har Dekra udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i hjemmet.

- I dag omfatter Dekras ydelser bl.a. køretøjsinspektion, ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og systemer, vikarservices og uddannelse.

- Dekra har kontorer i mere end 60 lande og beskæftiger over 45.000 medarbejdere.

I Danmark har Dekra især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej gennem uddannelse og jobrettede indsatser.