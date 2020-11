Se billedserie Hvidovre Kommune klarer sig godt i 2020-undersøgelsen ?Lokalt Erhvervsklima?, som Dansk Industri står bag.

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsklima: De topper og de flopper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsklima: De topper og de flopper

Vestegnen - 30. november 2020 kl. 19:30 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hvor erhvervsvenlig er den enkelte kommune? Hvor god er kommunen til at tiltrække og fastholde virksomheder, og dermed jobs og skatteindtægter, der kan bruges til at give borgerne blandt andet service og velfærd?

Det kan man få en ret klar indikation af gennem den årlige undersøgelse "Lokalt Erhvervsklima", som Dansk Industri står bag.

Vestegnen som helhed har i 2020-undersøgelsen opnået en gennemsnitlig placering som nummer 48 blandt alle landets kommuner i landet, hvilket er én placering bedre end i 2019.

Der er dog store forskelle mellem de enkelte kommuner.

Højdespringerne er Rødovre og Hvidovre. Rødovre går hele 25 pladser frem, og indtager i 2020-undersøgelsen en 43. plads, mens Hvidovre går 13 pladsen frem, og i 2020 indtager en placering som nummer 60.

De øvrige kommuner på Vestegnen har ikke samme udsving. Der er dog en klar tendens til tilbagegang, idet alle kommuner bortset fra Høje-Taastrup, Rødovre og Hvidovre, ryger ned ad listen.

Bedre dialog DI-undersøgelsen er et mix af virksomhedernes besvarelser, og statistiske faktorer - hvor virksomhedsledernes bedømmelser af kommunen vejer to tredjedele af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer.

I Hvidovre har 81 virksomheder deltaget. De repræsenterer tilsammen 3.395 arbejdspladser.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg er glad for fremgangen i DI-undersøgelsen.

- Det er så glædeligt. Det er noget, vi arbejder meget på, siger hun. Artiklen fortsætter efter billedet

Hvidovres borgmester Helle Adelborg er glad for fremgangen.

Nogle af de områder, hvor Hvidovre går frem, er på dialog og information.

- Vi bruger meget krudt på at have en god dialog med virksomhederne, og på at give erhvervslivet den information, som de har behov for. Selv er jeg tit ude på virksomhedsbesøg, hvor jeg netop vægter den gode dialog, ligesom vi altid byder nye virksomheder velkommen, fortæller Helle Adelborg.

Hun fremhæver også, at erhvervslivet i Hvidovre sammen med virksomhedernes organisationer inddrages, når ny erhvervspolitik skal udformes.

Tallene viser, at virksomhederne i Hvidovre bedømmer information og dialog med kommunen langt mere positivt i 2020 end i 2019. Det samme gælder Hvidovre Kommunes indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder.

Der er dog også områder, hvor virksomhederne er knapt så glade for Hvidovre Kommune. Fx ønsker en meget høj andel af virksomhederne i undersøgelsen, at kommunen prioriterer infrastruktur og transport - noget helt afgørende for mange virksomheder. Det kan fx være at fjerne trafikpropperne på Avedøre Holme, der er i spil her...

Erhvervsklima på Vestegnen Tallene viser placeringen blandt alle landets kommuner i 2019 / og i 2020. Den gennemsnitlige placering for hele Vestegnen var 49 i 2019 og er i 2020 rykket én plads op til nummer 48.

Høje-Taastrup: 19 / 13

Vallensbæk: 15 / 27

Ishøj: 36 / 42

Rødovre: 68 / 43

Glostrup: 53 / 58

Hvidovre: 73 / 60

Brøndby: 52 / 61

Albertslund: 74 / 78

Markante forbedringer I Rødovre har 81 virksomheder deltaget i DI-undersøgelsen. De repræsenterer tilsammen 1.553 arbejdspladser.

Rødovre Kommune kan notere sig en klar fremgang, når det handler om infrastruktur, mens opfattelsen af den kollektive trafik er langt mere negativ i 2020 end i 2019.

Virksomhedernes vurdering af Rødovre Kommunes sagsbehandling - det gælder både miljøsager, byggesager og sygedagpengesager - er blevet langt mere positiv, og det samme gælder virksomhedernes fysiske rammer. Også Rødovre Kommunes udbudsproces over for private leverandører vurderes mere positivt i 2020 end i 2019.

Og så rykker Rødovre også på information og dialog med kommunen.

Der er tre ønsker, som virksomhederne i Rødovre prioriterer højest. Det er brug af private leverandører, information og dialog med kommunen, samt infrastruktur og transport.

Fakta og bedømmelser Dansk Industris undersøgelse er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Virksomheder inden for DI's brancher - blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning, service og byggeri - har svaret på undersøgelsen.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindste kommuner deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

I undersøgelsen indgår en lang række fakta-oplysninger, kombineret med virksomhedernes opfattelse. Hvordan er niveauet af skatter og afgifter? Er sagsbehandlingen hurtig, effektiv, kompetent og serviceminded? Er der adgang til kvalificeret arbejdskraft? Er kommunen positiv over for brug af private leverandører? Hvordan er den kollektive trafik? Hvordan er kommunens vejnet?

Tilsammen giver det et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder, der er vigtige for erhvervslivet. Undersøgelsen fortæller dermed, hvilke rammer virksomhederne har i hver enkelt kommune, og hvordan virksomhederne vurderer disse rammer.