De to clairvoyante medier Jeanie Marie Solberg og Sebbastian Munk Lorantius tager kontakt til den åndelige verden ved et arrangement i Viften i Rødovre.

Erfarne medier i Viften

Klarsynsaften med et twist. Det er overskriften på en forrygende aften i selskab med to erfarne medier, tirsdag den 27. oktober klokken 19.15 i Viften Rødovre.

Henover to og en halv time vil de to dygtige og skarpe medier give clairvoyante budskaber og skabe afdøde-kontakt, hvor måske netop en eller flere af publikums afdøde vil komme igennem og give en besked.

Udover at man kan opleve de to forskellige medier, vil man denne aften få mulighed for at overvære et twist af trancedemonstration samt stille spørgsmål om "alt imellem himmel og jord". Der er 20 minutters dyb spirituel healing leveret til publikum.

Sebbastian Munk Lorantius er et af landets yngste praktiserende medier, og anerkendt for sit arbejde som kanal for ånderne landet over via private sessions, messer, klarsynsaftener, workshops og uddannelse - samt tv-programmerne "De dødes nat", "Fornemmelse for mord" og "Nærkontakt".