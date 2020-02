Send til din ven. X Artiklen: Er du Vallensbæks bedste sangskriver? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er du Vallensbæks bedste sangskriver?

Vestegnen - 11. februar 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du typen, der ved, at et radiohit ikke bare skriver sig selv? Som elsker at sidde og nørkle med tekst og kompositioner?

Så er det nu, du skal slå til. Vallensbæk Musikskole og Vallensbæk Ungdomsskole afholder nemlig kommunens allerførste sangskriverkonkurrence.

- Vi vil gerne have fokus på den kreative tilgang til musikken og det at skabe noget. Vi har alle en måde at udtrykke os på, og måske er der mange, der har en sangskriver gemt i sig - den skal bare vækkes til live, siger leder af musikskolen, Jens Seneberg Nielsen, og fortsætter:

- Mange af vores unge mennesker, der spiller i bands, kan allerede godt lide at skrive sange og optræder også med dem ved diverse lejligheder.

Jens Seneberg Nielsen håber, at eventet kan være med til at samle de unge mennesker i Vallensbæk, og understreger, at selv om det er en konkurrence, så er det lige så meget en god mulighed for bakke hinanden op og høre hinandens sange.

- Alle mellem 10 og 30 år, der har tilknytning til Vallensbæk, kan deltage. Man behøver ikke være den store musiker eller instrumentalist - vi vil bare gerne høre, hvad de unge har på hjerte, siger Jens Seneberg Nielsen.

Dommerne er Theodor Praëm fra gruppen De Danske Hyrder samt komponist og sanger Mie Rank Brunberg, og præmien består blandt andet af en demooptagelse af nummeret.

Sangskriverkonkurrencen bliver afholdt på Vallensbæk Stationstorv 7 (lokalet mellem Wallenz og Yobi Sushi) fredag den 13. marts klokken 17-18, og derefter er der rockkoncert med musikskolens bands.

Se mere på www.vallensbaek.dk/sangskriver.