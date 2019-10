Forældrene er ofte på udebane, når det gælder unges computerspil.

Send til din ven. X Artiklen: Er dit barn gamer eller gambler? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er dit barn gamer eller gambler?

Vestegnen - 21. oktober 2019 kl. 13:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby-bibliotekerne og Center for Ludomani inviterer nu forældre og pårørende til et gratis foredrag og dialog om faldgruber i forbindelse med gambling i computerspil.

Arrangementet finder sted torsdag den 24. oktober kl. 19 i biblioteket i kulturhuset Kilden på Nygårds Plads 31 - og det er gratis.

Der står ord som lootboxes og skins på dagsordenen, når Brøndby-bibliotekerne åbner dørene op for et spændende og lærerigt arrangement med fokus på gambling i gamingverdenen. Spiller man computerspil i dag, er penge med til at forstørre spiloplevelsen, fx ved køb af skins som i fx Fortnite og decideret gambling i form af fx lootboxes i FIFA og Counterstrike. Målgruppen for nogle af disse spil er børn og teenagere.

Forældrene er på udebane

- Vi oplever en øget kontakt fra forældre, som oplever, at de er på udebane når det gælder unges computerspil. Især er det svært ved at skelne mellem gaming - altså det at spille et computerspil - og gambling. Og her er det især gamblingen der volder problemer. Ofte gælder det køb af de såkaldte lootboxes, der som udgangspunkt ikke reguleres i spilleloven. Dermed er det i høj grad op til forældrene selv at sætte sig ind i, hvilke computerspil ens børn spiller og få en snak om sund adfærd, når man gamer, siger forebyggelseskonsulent Tina Langerskov Buchhave fra Center for Ludomani.

- Vi vil gerne hjælpe forældre med at blive bedre til at tage den snak med deres børn og give tips til, om de skal give deres børn lov til at købe de forskellige skins og lære dem at forholde sig hvornår lootboxes bliver gambling i stedet for gaming, tilføjer Tina Langerskov Buchhave.

I oplægget vil forældre og pårørende blive klædt på til at forstå computerspillenes forretningsmodeller, til at kende forskellen på gaming og gambling samt hvilke konsekvenser det kan have for unge at begynde at gamble.

Til sidst vil de få nogle gode råd med vejen til, hvordan de kan skabe de bedste forhold omkring gaming og gambling i deres hverdag. Oplægget bliver afviklet af en oplægsholder fra Center for Ludomani.