Er det fremtiden for os alle: Nemt at bestille en tømning

Vestegnen - 27. februar 2021 kl. 18:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Et forsøg med fleksibel tømning af affaldsbeholdere i Glostrup kan måske blive til fremtidens løsning.

- Vi kan sagtens springe en uge over med at få hentet beholderen med mad- og restaffald, i hvert fald her i vinterperioden, hvor der ikke kan opstå lugtgener. Også beholderen med glas og metal går der nu længere tid imellem, at vi får tømt. Når vi så har brug for det, så går det nemt med at bestille en tømning, fortæller Benny Risnæs.

Han bor på Ejbyholm i Glostrup, og han deltager i et forsøg med fleksibel tømning af affald.

Ekstra kørsel Det er Vestforbrænding, Glostrup Kommune og renovationsfirmaet Urbaser, der står bag forsøget, som omfatter 60 husstande på to veje i Glostrup. Her bestemmer beboerne selv, hvornår de skal have tømt deres affaldsbeholdere.

Hos Benny Risnæs og resten af beboerne på Ejbyholm sker det ved hjælp af en app på mobiltelefonen. Efter få klik i app'en er en tømning blevet bestilt, og så vil affaldsbeholderen blive tømt inden for 48 timer.

Som udgangspunkt er Benny Risnæs ganske godt tilfreds med den fleksible tømning af affaldsbeholdere. Der er dog ét punkt, som han ikke er begejstret for.

- Hvis jeg bestiller tømning af en beholder, så kommer der hurtigt en skraldebil og sørger for det. Og hvis naboen så foretager en bestilling lige efter, så skal skraldebilen af sted igen, så der er opstået en masse kørsel med skraldebiler op og ned ad vejen. Det er i hvert fald ikke særlig klimavenligt, påpeger Benny Risnæs.

Det er noget, som parterne bag forsøget er meget opmærksomme på, og hvor der vil ske ændringer, hvis den fleksible tømning gøres permanent.

Driftsleder Stefan Thirup-Bielefeldt hos Urbaser er tilknyttet projektet. Han fortæller, at en af Urbasers tidlige observationer har været, at chaufførerne har påpeget, at der bliver brugt større mængder brændstof - og det viser deres egne data også.

- Ved normal rutekørsel kører vi 0,04 kilometer per tømning, men under forsøget har vi været helt oppe på 0,4. Så vi kører altså omtrent ti gange længere per tømning, fortæller han.

Driftslederen mener dog, at der kan optimeres på brændstofforbruget og tror samtidig på, at CO2 aftrykket kan mindskes gennem en ny måde at planlægge kørslerne på. Artiklen fortsætter under billedet

Netværket skal være i orden To teknologier skal i forsøgsperioden, der slutter med udgangen af februar, testes som alternativer til faste tømningsdage.

Mens beboerne på Ejbyholm skal teste en app på mobiltelefonen, så har husstandene på Ydergrænsen en »slider« på deres beholdere, som de skal bruge til at bestille affaldstømning. Beboerne skal flytte slideren, hvorved en sensor registrerer og sender bestilling til renovatøren, Urbaser, der så henter affaldet.

Her har der været en smule udfordringer, først og fremmest på grund af dårlig dækning i netværket, når der skal sendes data mellem affaldsbeholderen og renovationsfirmaet.

Stort fald i tømninger På trods af de forskellige udfordringer, så er der høstet gode erfaringer i forsøget.

Hos Benny Risnæs er det blandt andet, at han sagtens kan leve med færre tømninger af de fleste affaldstyper.

- Jeg tror vi har fået tømt metal/glasbeholderen én gang på fire måneder, fortæller han.

Hos Benny Risnæs er det beholderen med plastikaffald, der hurtigst bliver fyldt, men det er naturligvis forskelligt fra husstand til husstand. Der er forskel på en husstand med to voksne, og en større børnefamilie.

Det generelle billede fra forsøget er dog, at der foretages markant færre tømninger, når borgerne selv bestemmer, hvornår tømningen skal ske. På dagrenovation er der konstateret et fald på cirka 40 procent, mens det for glas og metal er faldet med cirka 75 procent. Også på andre typer af affald er der konstateret et fald.

Forsøgsordningen har allerede ført til ændringer i kommunens tømningspraksis. Faldet i tømninger af affaldsbeholdere med glas og metal er så stort, at Glostrup Forsyning nu vil justere tømningen i hele kommunen fra hver 8. uge til hver 10. uge. Artiklen fortsætter under billedet

Er det fremtidens løsning? Professor Sanne Wøhlk fra Aarhus Universitet er tilknyttet projektet. Hun skal bruge indsamlingsdata til at undersøge dets resultater.

Hun skal opskalere dataene for blandt andet at kortlægge en eventuel brændstofs- og CO2-besparelse for de to veje under forsøget, men også se på potentialet for hele kommunen.

Når resultaterne er analyseret, skal parterne bag forsøget beslutte, om den fleksible tømning af affaldsbeholdere skal bredes ud i Glostrup - og eventuelt andre kommuner.