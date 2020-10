Er der tilfredshed med ældreplejen?

I disse uger får alle Glostrup-borgere, der modtager hjemmepleje, et spørgeskema ind ad brevsprækken. Spørgeskemaet er en del af en kommunal tilfredshedsundersøgelse og handler om, hvor tilfreds man som borger er med den hjælp, man får. Målet er for Glostrup Kommune, at få viden om, hvad borgerne synes om kvaliteten, og hvad der er vigtigt for dem.

Også borgere, der har gennemgået et genoptræningsforløb, vil blive spurgt om deres tilfredshed gennem et spørgeskema. På ældrecentrene og på de midlertidige pladser undersøges tilfredsheden gennem besøgsinterviews med en række af beboerne. Tidligere undersøgelser i kommunen har nemlig vist, at det er svært at få en høj nok svarprocent i spørgeskemaundersøgelser med beboere på ældrecentrene.

- Gennem undersøgelsen får vi et aktuelt billede af, hvordan tilfredsheden er lige nu, og vi får viden om, hvordan den har udviklet sig over årene. Brugertilfredshedsundersøgelsen er et vigtigt redskab for os som politikere. Både til at finde ud af, hvor det går godt, og hvor der skal skabes forbedringer. Ikke mindst er det vigtigt for os, at den enkelte borger får mulighed for at give sin mening til kende.