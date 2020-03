Ensomhed på scenen

Både medier og forskere taler i disse år om en epidemi af ensomhed i Danmark. Og risikoen for at føle sig alene stiger i takt med alderen.

Palle blev helt alene i verden for første gang i 1942, hvor den ikoniske fortælling om drengen, der vågner og opdager, at han er helt alene i verden udkom. 76 år senere møder publikum Palle igen.

Han er gammel, træt, og bor på et plejehjem. Og nu pludselig en morgen vågner han op for at indse, at han endnu engang er helt alene i verden.