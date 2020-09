Alle partier står bag Brøndby Kommunes budget.

Send til din ven. X Artiklen: Enighed om massive investeringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enighed om massive investeringer

Vestegnen - 13. september 2020 kl. 12:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtlige partier står bag Brøndby Kommunes budget 2021-2024, der lægger op til massive investeringer, som vil sikre den fortsatte velfærd i Brøndby Kommune i årene fremover.

Med investeringer i idræt og bevægelse og udbygning af både skoler og daginstitutioner er det et budget, der både har fokus på velfærd og udvikling.

Investeringerne understøtter i vidt omfang også Brøndbys nye strategi, Brøndby 2030, hvor man blandt andet vil sætte særligt ind i forhold til uddannelse og beskæftigelse, klima og bevægelse.

Med Brøndby Kommunes planer om at bruge næsten 182 millioner kroner på anlæg, bidrager man samtidig til at holde hånden under dansk økonomi, som er hårdt ramt af coronakrisen.

Anlægsmidlerne vil blandt andet understøtte sport og bevægelse. 2021 bliver fx året, hvor byggeriet af det nye klubhus til Brøndby IF sættes i gang. Der er også afsat midler til en springhal i Brøndby Strand, så idrætstilbuddene for børn og unge i Brøndby Strand styrkes.

Det nye boligområde Kirkebjerg er nu rigtig ved at tage form og det stiller krav til fx skole og dagtilbud, der skal modtage de kommende familier i området. Der er derfor afsat penge i 2021 til både en udbygning af Brøndbyvester Skole og til at øge kapaciteten på daginstitutionsområdet i Brøndbyvester.

Partierne er også enige om at styrke indsatsen for at nedbringe fraværet i Brøndby Kommunes skoler og der er blandt andet afsat midler til en tværfaglig taskforce, som skal sikre en stabil skolegang for elever med meget fravær.

Coronakrisen har også sat sit aftryk i budgetforliget, hvor der som noget nyt er afsat midler til en hygiejnesygeplejerske. Og på ældreområdet er der afsat midler til at styrke kvalitetsarbejdet i hjemmeplejen og afsat flere ressourcer til diætvejledning.

Med den nye strategi, Brøndby 2030, fik klima en tydelig kommunal prioritering og det ses også i det aktuelle budgetforlig. Der skal nu laves en klimaplan, som skal se på, hvordan Brøndby kan skabe CO2-reduktioner.

Brøndby er ikke kun en bosætningskommune, man har også store og velfungerende erhvervsområder. Partierne er derfor enige om, at det er et naurligt skridt at udbygge det gode samarbejde med erhvervslivet med en egentlig erhvervspolitik.

Her er, hvad partierne siger om aftalen:

Kent Magelund, borgmester, S - Jeg er uhyre glad for, at vi igen kan præsentere borgerne for et budget, som samtlige partier har sat deres aftryk på og bakker op om. Vi investerer både i velfærd og udvikling, og sætter nogle projekter i gang, der vil få stor betydning i Brøndby de kommende år. Det er både, når vi taler om en ny springhal i Brøndby Strand og et nyt klubhus i Brøndby IF.

- Men det gælder fx også vores fokus på skoleområdet, hvor vi både skal udbygge fysiske forhold og styrke kvaliteten og lave nye indsatser for at mindske fraværet. Vi fortsætter vores fokus på gode forhold for vores mindste med gode minimumsnormeringer, og vi har afsat penge til at styrke kvaliteten yderligere i vores gode ældrepleje. Endelig glæder jeg mig over, at vi bruger penge på en klimamæssig indsats - noget, vi ved, ligger borgerne meget på sinde og som også er en del af vores nye strategi, Brøndby 2030.

Vagn Kjær-Hansen, SF - I SF er vi rigtig glade for et godt Brøndby-budget. Især at kommunen sætter gang i klimaindsatsen med en ekstrabevilling, for vi skal også tage ansvar og arbejde for en bæredygtig verden. Det ved vi, at mange borgere i Brøndby ønsker. Samtidig er det lykkedes at slippe for flere ikke særlig behagelige besparelsesforslag. Tak til de andre partier for et godt samarbejde om budgettet.

- Vi får finansieret en tiltrængt bygning af et nyt plejecenter i Vesterled, og samtidig er der midler til at udvide skolen og bygge en ny daginstitution i Brøndbyvester.

- Alle partier er enige om at forbedre normeringerne i vores daginstitutioner, så vi forhåbentlig får rettet op på tidligere nedskæringer. Vi har også aftalt at se på muligheden for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen ved at vores ansatte i socialforvaltningen og børneforvaltningen ikke skal have så mange sager. I SF håber vi, at det bliver resultatet.

Allan Runager, DF - Dansk Folkeparti tilslutter sig kommunalbestyrelsens fælles forslag til budget 2021. Der er blevet lyttet til vores forslag om at fjerne besparelser på ældreområdet, samt at gennemgå SSP-samarbejdet med henblik på nødvendige justeringer.

Jan Lundquist, V - Venstre er - igen i år - med i budgettet, og vi glæder os over, at det indeholder mange af de områder, vi mener er vigtige. Vi investerer atter i børn og unges trivsel, bl.a. i form af en tværfaglig taskforce, som skal nedbringe fraværet i skolerne. Udvidelsen af autismetilbuddet Lunten giver eleverne bedre forhold, som kan være med til at sikre den stabilitet og udvikling, de har brug for.

- Det er også glædeligt, at der udvikles en erhvervspolitik, så vi fremover kan tiltrække nye virksomheder, samt fastholde og støtte de virksomheder, som allerede har adresse i Brøndby.

- Vi ser frem til udvidelsen af Brøndbyvester Skole, samt at få sat gang i byggeriet af et topmoderne nyt plejecenter i Vesterled og den nye springhal ved Søholtskolen, som BSG har kæmpet for i mange år. Budgettet bærer præg af, at Brøndby atter er en by i udvikling, forberedt på fremtiden og med borgernes velfærd for øje.

Steen Andersen, Enhedslisten - Budgettet i år havde som udgangspunkt en serie alvorlige besparelser på både børneområdet og socialområdet. I processen frem mod det forlig, som foreligger nu, har der været en forholdsvis bred enighed om at sikre de områder, som i forvejen er skåret helt til benet, og så reducere der, hvor der er lidt overkapacitet. Samtidigt er der prioriteret en række udvidelser på indsatser, som længe har været på ønskelisten via temamøder og §17udvalget.

- Set med Enhedslistens øjne bevæger vi os stadig i grænselandet for, hvad vi kan være med til. Men vi sætter vores lid til, at forståelsespapiret, som sætter retning for den nye regering, også ender med at kommunernes økonomi får det løft, som for alvor kan genoprette mange års besparelser på velfærden.

- Denne kommunalbestyrelse har nu i et stykke tid haft fælles fokus på godt samarbejde og koordinerede indsatser, og derfor understøtter Enhedslisten også bestræbelserne på at sikre et holdbart budget for næste år. Her skal der for alvor arbejdes med de store temaer, natur og klima. Temaer, som vi har ventet længe på.

Said Mo El Idrissi, Radikale Venstre - Jeg er glad for, at vi igen kan vedtage et budget i enighed og at nogle af de fokuspunkter, som er vigtige for De Radikale er med. Det gælder bl.a. klimaet og uddannelse til alle.

- Lokalt har vi meget fokus på udviklingen af Brøndby Strand. Derfor er jeg glad for, at budgettet indeholder en ny springhal i tilknytning til Søholthallen. Det er vigtigt, at der er gode idrætstilbud til børnene og de unge i Brøndby Strand.

- Jeg er også glad for, at vi har aftalt at have et særligt fokus på, hvordan vi kan styrke resultaterne på Brøndby Strand Skole. Det er vigtigt, at vores børn klarer sig så godt som muligt i folkeskolen. Det er nemlig forudsætningen for, at de senere kan få sig en uddannelse. Også hele bydelen Brøndby Strand fylder meget for De Radikale. Den skal vi have løftet og give liv.

- Ellers går det godt i Brøndby, det er en by med store planer for fremtiden, med et nyt plejecenter i Vesterled, byggerierne i Kirkebjerg, letbanen, Sportsbyen og ikke mindst strategien for Brøndby 2030. Så der summer af aktivitet i Brøndby.