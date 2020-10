Klimaprojektet DK2020 skal være med til at fremme bæredygtige byer. Billedet er fra Vestvolden i Rødovre. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Endnu en vestegnskommune vil have klimaplan

Vestegnen - 14. oktober 2020 kl. 06:55

Rødovre Kommune tilslutter sig det ambitiøse klimasamarbejde i Danmark, DK2020. Dermed er tre vestegnskommuner nu med i projektet. Høje-Taastrup og Albertslund er allerede en del af DK2020.

Det er kommunalbestyrelsen i Rødovre der har besluttet at melde sig under fanerne hos DK2020 og det betyder, at der skal udarbejdes en lokal klimahandlingsplan, som skal medvirke til at opfylde det nationale mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 - og et helt klimaneutralt Danmark i 2050.

- Klimakampen er den største udfordring i vores tid. Hvis vi vil bevare kloden, som vi kender den, og give den videre i ordentlig stand til de kommende generationer, bliver vi nødt til at handle. Det er ganske enkelt en nødvendig opgave, som vi ikke kan være bekendt at se bort fra. Jeg er stolt af, at Rødovre er blandt de kommuner, der går forrest, siger borgmester Britt Jensen.

Klimaprojektet DK2020 har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. I 2015 blev 195 lande enige om en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader for at afværge de værste klimaforandringer og -katastrofer.

Et af de centrale værktøjer i de deltagende kommuner er lokale klimahandlingsplaner. I Rødovre har man sat sig som mål at planen skal udvikles over halvandet år.

- Det er et stort arbejde, vi står foran, og det er meget ambitiøst. Men vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe klimaet. Vi kan komme langt, hvis vi står sammen lokalt, og alle borgere og virksomheder hjælper til. Og hvis hver enkelt by og kommune alle tager initiativer i den rigtige retning, kan vi sammen gøre utroligt meget, siger Britt Jensen.

Her i efteråret inviteres alle danske kommuner med i DK2020. Realdania er initiativtager til projektet og sammen med KL og de fem regioner har man givet en bevilling på 45 mio. kroner, som gør det muligt at invitere alle landets kommuner med i DK2020.