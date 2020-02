Retten i Glostrup har bestemt at en 15-årig skal varetægtsfængsles efter et voldeligt overfald på Albertslund Station i fredags.

Artiklen: Endnu en er anholdt: 15-årig fængslet for overfald på station

Retten i Glostrup har fængslet endnu en person, der er mistænkt for at være indblandet i et voldeligt overfald på en 17-årig ung mand fra Taastrup på Albertslund Station fredag den 14. februar.

Det drejer sig om en 15-årig person, der har meldt sig selv til Københavns Vestegns Politi mandag aften. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør tirsdag over middag sigtet for vold.

Retten bestemte, at han skulle varetægtsfængsles på en lukket ungdomsinstitution (i surrogat) i foreløbig 14 dage.

Retsmødet skete for lukkede døre af hensyn til sigtedes alder og efterforskningen, som fortsætter.

Københavns Vestegns Politi har fået henvendelser fra borgere med oplysninger, men hører fortsat gerne fra vidner og andre, som måtte have overværet episoden eller i øvrigt har viden om sagen.

Han blev anholdt natten til søndag og varetægtsfængslet senere samme dag i 16 dage.

Den 17-årige, der er fra lokalområdet, blev anholdt af Vestegnens Politi omkring klokken 04 natten til søndag på bopælen.

Den 17-årige, der tidligere er dømt for vold, nægter sig skyldig, men erkender at have været på stedet.

Overfaldet på den 17-årige fandt sted kort før klokken 22 fredag aften, der sammen med sin søster havde taget S-toget fra Taastrup til Albertslund for at handle i kiosken på stationen, idet der ikke er en tilsvarende kiosk på Taastrup Station.

Det 17-årige offer er mærket efter overfaldet, både fysisk og psykisk.

Vestegnens Politi har tidligere opdelt, at man vurderer, at der var en gruppe på seks-otte unge, som stod bag overfaldet på den 17-årige, men at det ikke ligger helt fast på nuværende tidspunkt.