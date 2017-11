Se billedserie Asli Ersózoglu i en forsvarsaktion. Foto: Flemming Patulski Nielsen Foto: Flemming Patulski Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: En uge med succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En uge med succes

Vestegnen - 20. november 2017 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

November har været en tavl måned for Brøndby Volleyball Klubs volleyliga-kvinder.

Ikke mindre end seks kampe har de spillet på 15 dage og i den forgangne uge er det således også blevet til to udebane-kampe. Først en Øresundsligakamp mod Svedala tirsdag den 14. november og fredag en volleyligakamp mod Ikast KFUM. Begge kampe blev kronet med nogle overbevisende 3-0 sejre.

Svedala er det lavest rangerende hold af de svenske deltagere i Øresundsligaen og det blev da også en komfortabel sejr på 25-7, 25-14, 25-21.

Brøndby lagde hårdt ud med to gode servestimer af Mette Breuning til 5-1 og Eva Bang til 9-2 og en hel rotation efter var det igen Mette Breuning, som efterhånden har markeret sig som en af Brøndbys bedste og mest stabile servere, der sluttede sættet af ved at serve fra 17-7 til 25-7. Selv om der var tre serveesser undervejs i sættet, var det selvfølgelig ikke kun serverne der gjorde arbejdet. Ved nettet tordnede Trine Kjelstrup adskillige bolde i gulvet og det var da også hende der af de svenske arrangører blev valgt som kampens spiller.

I de to efterfølgende sæt blev der skiftet flittigt ud på bBrøndbyholdet, så alle kom i spil. Der blev således også en del spilletid til Brøndbys 15-årige hævertalent, Tajma Muharemovic, som var på banen, da Brøndby rykkede fra 10-3 til 19-8. Tajma har især udvist en fantastisk evne til at finde angriberne på midten og hun havde således også en stor andel i Mette Breunings ikke færre end otte pointgivende centerangreb i dette sæt.

I tredje sæt slækkede Brøndby grebet om Svedala og de svenske jenter var ikke sene til at udnytte situationen. Efter Brøndby havde lagt ud med en 7-1 føring, trak Svedala i land og fik kontakt ved 16-16 og jævnbyrdigheden fortsatte indtil 21-21, hvor det igen var Mette Breuning der brillerede med to serveesser til 24-21 og i den sidste duel kunne anfører Eva Bang slutte kampen af på en andengangsbold til 25-21.

Tre dage efter var der igen udebanekamp og selv om det nu var i den danske volleyliga, var det en noget længere tur. En hverdagskamp klokken 18.30 i Ikast er en udfordring for et hold, hvor de fleste trænere og spillere har et arbejde eller studie der skal afsluttes først. Myldretid på Fyn gjorde det ikke bedre og de sidste spillere nåede da også først frem til hallen over en halv time senere end det aftalte mødetidspunkt.

Den amputerede forberedelse op til kampen fik heldigvis ikke nogen indflydelse på holdets indsats. Tajma Muharemovic fik for første gang i sæsonen chancen for at være på banen fra start og den unge ungdomslandsholdsspiller greb chancen og sørgede med sikker hånd for at bringe sine medspillere til angreb og især fik hun spillet Lainey Jantzi så flot, at hun kunne vinde alle sine fire centerangreb. Sættet blev vundet med de overbevisende cifre 25-7. Et sæt, hvor også Deprece Washington spillede en afgørende rolle, idet hun stod for ikke færre end elleve server, hvoraf tre var esser.

Deprece Washington havde med sine server også i andet sæt en dominerende rolle. Godt nok var der kun et enkelt es, men på sine øvrige otte server pressede hun Ikast så hårdt, at brodden blev taget ud af deres angreb. Så libero Asli Ersózoglu, som spillede en nærmest fejlfri kamp, kunne lægge bolden frem til effektive angreb af især Trine Kjelstrup og Megan Rosenlund og sættet kunne vindes med 25-11.

De unge spillere fra Ikast kæmpede ufortrødent videre og det blev et noget tættere sæt end de to foregående, uden at der dog på noget tidspunkt reelt blev tvivl om udfaldet. Asli Ersózoglu fortsatte det gode arbejde, som gav hende TimeGruppen prisen som kampens spiller. Effektiviteten ved nettet var faldet en smule, med Kira Sutcliffe og Sarah Cornier som de mest scorende. Til gengæld havde Lainey Jantzi og Mette Breuning succes i blokaden. Headcoach Jens Bang sørgede for et veritabelt gennemtræk i udskiftningsfeltet og benyttede således alle sine seks tilladte udskiftninger i sættet. Eva Bang, hvis opgave normalt er at lægge bolde til rette for sine angribere, valgte i flere situationer at spille en andengangsbold mod Ikast´s banehalvdel og det var da også hende der med et overraskende hæverlob sørgede for det afgørende point til 25-18.

Med sejren sikrede Brøndby sig fortsat status af at være det eneste ubesejrede hold i Volleyligaen. Brøndbys næste opgave er på lørdag den 25. november, når holdet på udebane skal møde VK Vestsjælland, som er et af de hold der aspirerer kraftigt til oprykning til volleyligaen.