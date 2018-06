En uge med mandlig sundhed

I Vallensbæk er alle fædre inviteret til at være aktive med deres børn i daginstitutionerne, når de henter. Konceptet hedder »Far henter« og går ud på, at de voksne i daginstitutionerne skaber nogle spændende rammer, hvor far og barn kan være aktive sammen om eftermiddagen. Formålet er at få fædrene til at tænke mere over egen sundhed, være aktive og bidrage til børnenes motoriske udvikling.