Se billedserie Jan Hellesøe kan opleves under Vestegnens Kulturuge.

En uge med fælles oplevelser

Vestegnen - 04. september 2020 kl. 18:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Kulturuge er tilbage for 8. år i træk med masser af kulturarrangementer fra fredag den 4. september til søndag den 13. september.

Temaet for årets kulturuge er "Kultur starter fællesskaber". Temaet vil sætte fokus på kulturens rolle for fællesskaber.

Kulturhuse og spillesteder er gået sammen om at præsentere forskellige kunstformer, fremvise unikke, spændende og anderledes steder. "Kultur på tværs" er ikke kun på tværs af kommunegrænser men også på tværs af kunstformer. Så man kan komme og spise en trommesolo i Albertslund og tegne kunst under en bro i Hvidovre.

"Byhave for børn" i Ishøj Byhave inviterer til teater og musik for de mindste lørdag den 12. september. Børn og deres voksne kan høre børnekoncerter med Pippelipop og Skrallebang og opleve Dansk Rakkerpak opføre teaterforestillingen Tam Vild.

Fælles om oplevelser I år præsenterer bibliotekerne udstillingen "Vores kvarter", hvor borgerne på Vestegnen - børn, voksne og ældre - fortæller om deres bedste, hyggeligste og mest nostalgiske steder i lokalområdet.

Så kom og vær med til fernisering, og se borgerne på Vestegnens bud på bedste og mest nostalgiske steder.

I Taastrups nye kulturkvarter vil unika tæppekunst pryde altanerne i kulturugen og frem til den 18. oktober. Det er den internationalt anerkendte kunstner Fryd Fydendahl, som står bag kunstprojektet, og tæpperne er udformet sammen med beboerne. Udstillingen markerer starten på forvandlingen af Taastrupgaard. På www.tæpper.net kan man finde et kort over værkerne og læse mere om tankerne med udstillingen.

Vridsløselille Statsfængsels spændende rammer lægger i år lokaler til Forbrændingens fællesspisningsarrangement. Sammen med Gorm Wisweh og hans venner har Forbrændingen stablet en gourmet-weekend med god stemning og live musik på benene den 11. og 12. september.

Fire lokale ølbryggerier stiller op på Hvidovre Torv fredag den 4. september kl. 17-21. Det vil blive en aften med en masse god øl og autentisk libanesisk street food. Den gode stemning kommer ikke alene på flakser og snacks, men også i toner - der kommer nemlig god gedigen livemusik.

Jan Hellesøe kan opleves i Kulturium Ishøj Musikteater fredag den 11. september. Jan Hellesøe er en Danmarks dygtigste manipulationseksperter og showmænd. Hellesøe har senest forført danskerne på DR1 med den spektakulære serie "Manipulator", men det var med de fire imponerende sæsoner af "Fuckr med din hjerne", at Hellesøe for alvor blev kendt i den brede befolkning.

På lærredet Buster Filmfestival kommer på tur. Med Buster vil børn og unge få fælles filmoplevelser, der spænder fra smukke animerede film til drama og dokumentar.

Buster Filmfestival evner at gøre filmene relevante for publikum, så publikum oplever, at det er noget særligt at se film sammen med andre. Se den rørende film "En helt almindelig familie" om Emma på 11 år, som har det svært med, at hendes far skifter køn.

Kom med, når der bliver vist film på Vallensbæk Rideakademi. Den 8. og 9. september bliver der vist "De Røde Heste", "Tarok" og "Midsommar". Er man til familiefilm, drama eller gyser, så tag forbi Vallensbæk Rideakademi.

Der står Open Air Bio på programmet, når Hvidovre Kommune onsdag den 9. september blænder op for et hyggeligt sensommerprogram med film i det fri. Der er fire film på programmet, blandt andet familiebio hvor "Den Store Venlige Kæmpe" bliver sat på lærred, og midnatsbio, hvor det er "The Invisible man", der bliver vist under åben himmel.

På scenen Udover Open Air Bio byder Hvidovre Kommune også på Open Air Koncerter. Der kan blandt andet opleves Pippis Fødselsdagsshow og koncert med Jens Jacob Tychsen - også kendt som Hr. Weise fra badehotellet. Sidst men ikke mindst bliver Open Air 2020 sluttet af med fællessang.

"Halfdanskerne" kan opleves i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus fredag den 11. september. Det bliver en siddende koncert med Danmarks mest populære viseorkester. Halfdanskerne har i mere end 10 år fortolket sange af danske digtere som Halfdan Rasmussen og Benny Andersen. Koncerten er udsolgt.

Forbrændingen X Mungo Park præsenterer forestillingen "Tatovering", som er en forestilling om en kvinde i 20'erne, der forsøger at tage afsked med den far, hun aldrig har kendt, og imens trevler hun sin rå fortid op. Forestillingen er så frisk og uden filter, at den "svier i øjnene".

Særligt i år Grundet den nuværende situation med Covid-19 er nogle af de traditionelle arrangementer i Vestegnens Kulturuge desværre aflyst.

Hold derfor øje med arrangørernes hjemmesider og Facebook sider for mere information og aktuelle opdateringer.

For flere detaljer om de enkelte arrangementer kan man tjekke Vestegnens Kulturuges app eller kigge på www.vestegnenskulturuge.dk eller Vestegnens Kulturuges Facebook-side.