En tur til Mars med 6. klasse

Vestegnen - 19. december 2020 kl. 12:01 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Der er ild, Mars-skyer og masser af action, da 6. klasse på Brøndbyvester Skole forbereder sig på en mission til Mars.

Det er nok de færreste børn i 6. klasse, der har besluttet sig for, hvad de skal arbejde med, når de bliver store.

Hvis nogle fra Brøndbyvester Skole senere vælger en uddannelse eller et job med relation til rummet og naturvidenskab, så kan forklaringen meget vel hedde Cecillie og Camilla.

Forleden indtog de gymnastiksalen på Brøndbyvester Skole med et scienceshow, der fik eleverne til at spærre øjnene op og være koncentrerede i halvanden time.

Hvordan er det lige, man kommer ud i rummet? Man skal i hvert fald have en raket med en kraftig motor. Cecillie og Camilla fylder en vandbeholder med spritdampe og tænder den, efter der naturligvis er talt ned. Ild står ud af det lille hul i toppen af beholderen, og med lidt fantasi kan børnene godt se, at det kunne minde om en rumraket, der er i gang med et lift-off.

Vil skabe interesse for rummet Cecillie - der i øvrigt er tidligere elev på Brøndbyvester Skole - er tæt på at færdiggøre sit speciale som astrofysiker, og Camilla er uddannet geofysiker.

Begge er formidlere hos Planetarium, der er partner i EU-projektet »OurSpace-OurFuture«. Artiklen fortsætter under billedet

Målet er at skabe begejstring for astronomi og oplyse om fremtidsmulighederne relateret til rumfartssektoren. I fremtiden vil der nemlig være behov for flere unge mennesker med mange forskellige kompetencer og uddannelser, til at arbejde med den voksende rumfartssektor.

Det er ikke kun astronauter, der arbejder med astronomi og rumfart. Og det er den røde tråd gennem det scienceshow, som Cecillie og Camilla fyrer op under børnene på Brøndbyvester Skole. Der er fx brug for designere, arkitekter, mekanikere, elektrikere, læger, fysikere og mange flere for at få en rummission til at lykkes.

Og hvad med jurister? For hvem ejer egentlig Mars? Skal der være love og regler ude i rummet?

Forberedelser og sikkerhed Brøndbyvester Skole har valgt at gå med i projektet »OurSpace-OurFuture«, som omfatter et samlet forløb, hvor der dels er besøg på Planetarium, dels undervisning på skolen.

Børnene skal selv designe deres mission til Mars. Og de skal tage mange hensyn.

Forberedelserne er langvarige, og der skal først og fremmest være fokus på astronauternes sikkerhed. Hvad sker der fx med deres lunger og blod, når der ikke længere er en tyngdekraft som på jorden?

Cecillie og Camilla laver forsøg, og børnene kan med egne øjne konstatere, hvad der vil ske, hvis ikke rumdragten yder beskyttelse. En rød ballon med ilt gør det ud for en lunge, og da den lægges i en glasklokke, som pumpes tom for luft, er resultatet til at få øje på. Det samme, da blodet koger ved lav temperatur, fordi der ikke er samme trykpåvirkning.

Rumraketten skal også beskyttes, for ikke at brænde op, når den skal igennem Mars' atmosfære. Og der er brug for mad til turen både frem og tilbage, og til opholdet på Mars, for det er ikke muligt at dyrke noget direkte i Mars-jord.

Eleverne får lov til at se og røre. Alt sammen med højeste coronasikkerhed, hvor lærerne sørger for, at alle har fået afsprittet hænderne, inden de rører ved reagensglas eller andet.

Der er kort sagt mange forberedelser. Artiklen fortsætter under billedet

Danner »Mars-skyer« Det spektakulære show slutter med en snak om mulighederne for, at der er vand på Mars, og de skyer, som kan observeres omkring Mars.

Cecillie og Camilla laver »Mars-skyer« ved at hælde kogende vand ned i en beholder med minus 80 grader kold tøris. Til stor begejstring for eleverne, der får hældt »Mars-skyer« ud over sig, og ser dem bevæge sig ned og ud på gulvet.

Eleverne på Brøndbyvester Skole har endnu to undervisningsforløb tilbage - begge på Planetarium. Først skal de designe deres egen mission til Mars, og derefter skal de lære mere om, hvordan man overlever på Mars.

Flere end 5.000 elever fra Danmark, England, Wales, Italien og Portugal deltager i »OurSpace-OurFuture« projektet, som er støttet af EU. Man kan læse mere om projektet her