En tur på broen: Bevægende lyskunst

I efteråret 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte et digitalt kunstprojekt ved cykel- og gangbroen over Søndre Ringvej. Vallensbæk Kommune havde forinden søgt og fået bevilliget tilskud til kunst i det offentlige rum hos Statens Kunstfond. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Søren Wiborg (A) og Jytte Bendtsen (C) sidder begge i styregruppen for projektet.