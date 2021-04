Troldmanden Erasmus alias naturvejleder Rasmus Riskær-Smidt står klar til at modtage skoleklasser i Strandparken. Foto: Kristian Pedersen

En troldmand i Strandparken

Vestegnen - 24. april 2021 kl. 09:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

»Vær hilset rejsende! Jeg kan se, at I kommer langvejs fra. I har måske hørt om min fantastiske eliksir? Træd nærmere, træd nærmere. Jeg vil gerne lade jer smage min eliksir, men først må I hjælpe mig med, at finde nogle af de strandurter som vi skal bruge.«

Sådan lyder det når skoleklasser fra Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Greve kommuner, besøger Naturekspeditionen i Havhytten i Ishøj.

- Det er gratis for skolerne at deltage i disse forløb, og det er en oplagt mulighed for at komme ud af klasselokalet, og få faglig fordybelse ude i naturen, siger naturvejleder Rasmus Riskær-Smidt.

Strandparken har i mange år haft inspirerende undervisningsforløb for skoleklasser om »Livet på lavt vand«, men fra i år bliver der udvidet med to nye forløb, der omhandler »Vild mad« og »Himlen over Strandparken«.

Det er Strandparkens bestyrelse, der med en øget bevilling, ønsker at udvide kendskabet til Strandparkens natur. Det er da også håbet, at eleverne med deres nye viden og interesse får hevet resten af familien med på tur. Udover at Strandparken kan levere fire fantastiske badestrande, så er der så meget mere end bare sand og vand, når man bare ved hvad man skal kigge efter.

Flere forløb Strandparken har tidligere haft 40 forløb for skoleelever i løbet af sæsonen, men med den ekstra bevilling, kan der nu gennemføres 50 forløb.

- I stedet for at vise og spise fem planter fra Strandengen, så vil vi bruge en fortællende formidlingsform, hvor troldmanden Erasmus, som en anden Miraculix, har brug for ingredienser til sin trylledrik, som eleverne så hjælper med at finde, lave og efterfølgende smage, siger Rasmus Riskær-Smidt, der fra den 10. maj begynder at afvikle de første forløb.

- Det er kun når der skal brygges eliksir af urter fra strandengen, at eleverne møder troldmanden Erasmus. I de øvrige forløb bliver det naturvejlederen Rasmus Riskær-Smidt, der formidler Strandparkens natur, siger Rasmus Riskær-Smidt, der glæder sig til sommeren, hvor der er lidt flere planter at vise frem.

I forløbet »Livet på lavt vand« iføres eleverne vaders og indfanger så med net forskellige dyr og planter som de identificerer.

I »Himlen over Strandparken« går eleverne i små grupper forsynet med kikkerter, fotos og blokke på fugleekspedition, for at finde pibeand, troldand og mange andre fugle. Eleverne skal også bestemme adfærd, redepladser og meget andet, der gør at en fugl, for eleverne, i fremtiden ikke bare er en fugl.

I »Vild mad« skal eleverne finde ingredienser til en trylledrik, som de efterfølgende selv skal tilberede assisteret af troldmanden Erasmus. Eleverne ser på vækstbetingelser og sammenligner de forskellige urter fra Strandengen.

Skoleklasser i Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner kan gratis booke et to timers forløb, der som udgangspunkt starter ud fra Havhytten, der ligger på Skovvej 53 i Ishøj, bag ved Kunstmuseet Arken. Der kan allerede nu bookes forløb, der afvikles fra den 10. maj til den 1. oktober, på www.ishojnaturcenter.dk/naturbooking