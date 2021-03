En sværm af politibiler fik stoppet bil

Et større antal politibiler fik tirsdag aften stoppet en bil efter en kortvarig eftersættelse i Glostrup og Albertslund.

Det startede klokken 21.47 på Hovedvejen i Glostrup, hvor en patruljebil fra Vestegnens Politi ville standse en bil. Bilisten stak dog af, og fortsatte ad Hovedvejen og Roskildevej mod Albertslund, efterhånden med adskillige politibiler efter sig.

Ved Roskildevej/Herstedvang i Albertslund lykkedes det politiet at få stoppet bilen. Politiet skal nu undersøge både bil og fører nærmere, men det ligger fast, at der skete flere færdselsforseelser under eftersættelsen.