Se billedserie Efter nogle sæsoner i udlandet er Theresa Eslund vendt hjem til Brøndby. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: En stjerne vender tilbage: Går efter guldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En stjerne vender tilbage: Går efter guldet

Vestegnen - 25. januar 2020 kl. 14:19 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da cheftræner Per Nielsen forleden aften samlede Brøndbys kvindeliga-hold for første gang i år, var der et "nyt" markant ansigt i truppen.

Den mangeårige landsholdsprofil Theresa Eslund - der tidligere hed Nielsen til efternavn - vender efter nogle år i udlandet, tilbage til hjerteklubben på Vestegnen. Foreløbig på en halvanden år lang kontrakt.

- Jeg er glad for at komme tilbage. Før jeg tog til udlandet, havde jeg otte fantastiske år i Brøndby, og nu glæder jeg mig til at være med til at fastholde Brøndby i toppen af dansk kvindefodbold, siger Theresa Eslund, med en tilføjelse om, at Brøndby er et flagskib for kvindefodbold herhjemme.

Theresa Eslund tror fuldt og fast på, at Brøndby-kvinderne tager mesterskabet, trods en svingende efterårssæson.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi bliver mestre. Og vi har jo den fordel, at vi kun skal koncentrere os om ligaen, siger Theresa - med henvisning til, at holder er ude af både Champions League og pokalturneringen.

Tættere på familie og venner At Theresa Eslund er vendt tilbage, efter nogle år i Norge og USA, drejer sig i høj grad om personlige prioriteringer. Hun havde nemlig muligheder for at spille videre i verdens bedste liga i USA, hvor hun stillede op for Seattle Reign FC.

- Jeg ville gerne hjem igen. Jeg kunne mærke, at jeg savnede veninder, venner og familie - og være mere sammen med dem, se deres børn vokse op, Jeg har alt for mange gange måtte sige nej til bryllupper, barnedåb, fødselsdage og andre arrangementer. Jeg er nået en alder, hvor de nære relationer har fået en større betydning for mig, siger hun.

Muligheden for at se familie og venner, er nu langt bedre. Sammen med manden Mathias er 33-årige Theresa Eslund flyttet ind i en lejlighed i Brøndby. I et roligt område, tæt på natur - og med en otte minutters cykeltur til Brøndby Stadion ligger den nye bolig perfekt.





En del af fællesskabet Brøndby var et nemt valg for Theresa Eslund, da hun besluttede sig for at vende hjem efter at have spillet i nogle år i verdens bedste kvindefodboldliga.

Det fællesskab, der er i klubben, er nemlig vigtigt. Ikke mindst for en social person som Theresa Eslund.

- Brøndby har et unikt fællesskab med rigtig mange frivillige og ildsjæle, hvor alle arbejder mod samme mål. Det er svært at beskrive med ord, men det er fantastisk at være en del af fællesskabet.

Theresa Eslund er kendt som en spiller, der stiller høje krav til både sig selv og sine medspillere. Og hun er ikke kommet til Brøndby for at hvile på laurbærrene.

- Jeg er kommet til Brøndby for at blive endnu bedre. Jeg har en ambition om at blive en endnu bedre udgave af mig selv, og det håber jeg kan smitte af på mine omgivelser, så de også har lyst til at blive den bedste udgave af sig selv. Jeg vil naturligvis gerne have det sjovt, men jeg er kommet til Brøndby for at blive bedre, og med en vilje til at vinde. Det håber jeg kan inspirere. For mig er holdet det vigtigste - at vi har et sammenhold, som betyder, at vi vil slås for hinanden og lige løbe de ekstra meter for hinanden. Det er den personlighed og indstilling, jeg kommer med, siger Theresa Eslund.





- Jeg vil også tage de erfaringer, jeg har fået i udlandet, med til Brøndby. Blandt andet, at alting ikke kommer så nemt, men at man skal kæmpe for det.

Theresa Eslund vil med sin erfaring, sin personlighed og sin viljestyrke kunne tilføre den unge Brøndby-trup en masse energi og fokus i bestræbelserne på at komme helt til tops i ligaen, hvor Brøndby lige nu indtager 2. pladsen efter de evige rivaler fra Fortuna Hjørring.

Theresa Eslund har i en lang periode været en fast og vigtig del af det danske landshold. Sådan er det ikke lige nu. Noget Brøndbys cheftræner Per Nielsen betegner som en katastrofe.

Den stærke Brøndby-back har spillet 131 landskampe, og var en af de mest fremtrædende, da Danmark nåede EM-finalen i 2017.

Om hjemkomsten til Brøndby kan betyde en ny udtagelse til landsholdet, vil tiden vise - men står det til Theresa Eslund, så vil hun gå efter det.

Begynder studier Som fodboldspiller er 33 år en alder, hvor man begynder at tænke på et liv efter fodbolden. Selv om Theresa ikke på nuværende tidspunkt vil sætte tidspunkt på et karrierestop - ud over, at hun regner med at slutte fodboldkarrieren i Brøndby.

Og når hun på et tidspunkt siger stop, så er det ikke for at fortsætte som træner.

- Jeg har det sådan, at jeg ikke kan se mig selv som træner. Jeg skal noget andet end fodbold, når karrieren slutter. Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt kommer tilbage til fodbold i en eller anden funktion, men lige nu ser jeg ikke mig selv som træner eller andet, siger Theresa Eslund.

Hun har en uddannelse som social -og sundhedsassistent, og efter hjemkomsten til Brøndby - hvor der ikke er tale om en fuldtidskontrakt - er Theresa begyndt at tage en uddannelse som socialrådgiver.

- På sigt vil jeg gerne arbejde med unge mennesker, der har brug for hjælp og støtte, siger Theresa.