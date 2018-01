En rigtig skrivehest

Se billedserie I dette kontor sidder Line Kyed Knudsen og arbejder til dagligt mellem klokken otte og fem. Her skriver hun sine bøger om Klara, pigerne fra Nordsletten, Stella, Emily, Storm, og søskendeprarret Frederik og Luna, for bare at nævne nogle stykker af forfatterens forskellige hovedpersoner. Det er både zombier, sci-fi og helt almindelige hverdagsproblemer i børne- og teenagehøjde, som Line Kyed Knudsen skriver om. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 01. januar 2018 kl. 13:20 Af Lisbeth Jansen

Line Kyed Knudsen, der bor i Albertslund, er en meget produktiv forfatter. Lige nu i gang med en ny bog, der foregår i et univers, hun ikke har skrevet om før. I 2017 sendte hun blandt andet tredje og afsluttende bind af sin zombie-serie på gaden, og hun modtog børnelæsernes Orla-prisen for hovedpersonen i pigeserien »K for Klara«.

Et af de ord, som børne- og ungdomsforfatter Line Kyed Knudsen bruger om sig selv, er »skrivehest«.

Hun har også 62 bogudgivelser bag sig siden debuten i 2003 har hun udgivet 62 bøger, hvoraf de 20 var skrevet før hun blev forfatter på fuld tid i 2012.

I 2017 afsluttede hun blandt andet sin zombie-serie »Hvidt Støv«, og hun er allerede godt i gang med en helt ny bog, der er lidt i familie med Hvidt Støv.

»Det er noget helt nyt, jeg arbejder på. En science fiction-dystopi. Jeg havde svært ved at slippe Hvidt Støvs zombie-univers, da tre'eren var færdig og jeg overvejede, om jeg skulle skrive en firer. Men jeg ville også gerne starte på noget nyt. Noget endnu mere science fiction-agtigt,« siger Line Kyed Knudsen, der er meget optaget af det univers.

»Jeg har en idé om, at jeg vil være science fiction-forfatter. Men det er en niche, og man bliver nødt til at være realistisk og tænke på, om de kan sælge. Men jeg er heldig, for genren er in og efterspurgt lige nu. Nu er mit problem så at begrænse mig, så nu er jeg ved at koge en meget spændende bog ned,« siger hun.

Interessen for science fiction såvel som gys stammer fra Line Kyed Knudsens barndom, hvor hendes far læste gysere op for hende, og de så uhyggelige film sammen i fjernsynet.

»En af de største oplevelser, jeg har haft i den sammenhæng var, da jeg så Abernes Planet sammen med min far for første gang. Jeg kan huske, at den film fik mig til at tænke over, hvad det er, historier kan med eksempelvis plot-tvist.«

Hun regner med at være færdig med at skrive sin nye bog omkring 1. februar i 2018, og håber, at den også bliver udgivet i det nye år, selvom hendes redaktør muligvis sætter udgivelsen til efteråret eller endda i 2019.

Med hjerte og hjerne

Line Kyed Knudsen elsker at være forfatter på fuld tid.

»Jeg har levet af at skrive på fuld tid siden 2012. Det er et fantastisk privilegium. Jeg havde skrevet omkring 20 bøger, da jeg sprang ud i det. Jeg regnede på det og fandt ud af, at jeg skulle skrive 12 bøger om året for at få det til at løbe rundt,« siger hun.

Albertslund-forfatteren er klar over, at hun ikke skal hvile på laurbærerne.

»Jeg var heldig, at jeg begyndte at sælge. Nu behøver jeg ikke skrive 12 bøger længere. Men jeg ved også, at det er vigtigt at holde det ved lige. Det er både lidt strategisk, fordi det også skal være sådan, at jeg kan betale mine regninger om ti år. Men det er også vigtigt at følge sit hjerte.«

En af måderne, hun kombinerer strategi og hjerte i sit arbejde, er ved at veksle mellem at skrive videre på en populær serie som Klara-bøgerne og lukke op for nye universer som i den science fiction-horror, hun er i gang med at skrive netop nu.

»Det er vekselvirkningen mellem at være kunstnerisk og at det er et håndværk at være forfatter,« som hun udtrykker det.

Hendes længste serie er på indtil videre 18 bøger, mens andre er på blot to.

»Jeg ved ikke, hvornår jeg er færdig med en bestemt serie. Men nogle gange, er det noget, jeg bare beslutter. Eksempelvis er 2620-serien kun på to bind. Det var lidt hard core, men den solgte ikke så godt, som håbet, og der var så meget andet at skrive. Men generelt er det en beslutning, jeg tager med hovedet, ikke med hjertet.«

Hendes anden bog i serien »Heksens Forbandelse« udkom den 21. december i år. Det har været en af de lidt svære at skrive, og hun har brugt noget af 2017 på at rette den til og omskrive. Og den 8. januar 2018 udkommer en længe ventet femte bog i serien »Pigerne fra Nordsletten«, hvis første bind også var Line Kyed Knudsens debutbog i sin tid.

Endelig en Orla til Line

I det forgangne år blev Line Kyed Knudsen den heldige vinder af DR's Orla-prisen, der er en dansk litteraturpris, som gives til forfattere af børne- og ungdomsbøger.

Line Kyed Knudsen har været nomineret før, men i år vandt hun endelig prisen i kategorien »Bedste karakter« for bog 11 i serien »K for Klara«.

»Jeg blev bare så glad. Det var tredje gang, jeg var nomineret, og jeg var oppe imod nogle tunge drenge, men så fik jeg den,« siger hun med et kæmpe smil.

»Det er jo børnenes pris, og det betyder meget. Jeg kan bedre lide, at det er børnene selv, der bestemmer og ikke en klog voksen. Derfor vil jeg hellere have den her pris end så mange andre,« uddyber hun og kalder det for en milepæl at modtage sin første pris.

At være prisvinder er dog ikke noget, der giver præstationsangst for fremtidige udgivelser hos den rutinerede forfatter.

»Det burde jeg. Men nej. Jeg har ikke tænkt over det på den måde. Jeg har faktisk en rigtig god selvtillid og er ret god til at sige 'op på hesten igen' til mig selv. Jeg har altid haft en ukuelig tro på mig selv.«

I det hele taget er det hendes plan at fortsætte med at skrive børne- og ungdomsbøger så længe som muligt.

»Jeg tror, at jeg kommer til at skrive til jeg er 90 år. Jeg elsker at finde på historier, der er overraskende, spændende, og som har et tvist, som læseren ikke har set komme.«