En ny festkultur: Unge laver film

Vestegnen - 14. december 2019 kl. 08:58

To piger har en fest på cykelstien på Albertslundvej, mens de skyller breezere ned. I første omgang undgår de to piger et sammenstød med en cyklist - men næste gang ender det i en ulykke.

Temaet om, at alkoholindtagelse kan have alvorlige konsekvenser, er den røde tråd i mange af de film, som forleden blev lavet på Albertslund Gymnasium.

Alle 1.g-klasser deltog i den landsdækkende filmkonkurrence "Drik mindre - oplev mere", som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. I løbet af dagen skulle klasserne - opdelt i grupper - idéudvikle, optage og klippe de små film. På Albertslund Gymnasium blev det til et halvt hundrede film, der alle tager udgangspunkt i sloganet "Drik mindre - oplev mere".

Alvorlige konsekvenser En gruppe med fire piger har lavet deres film ved hjælp af tegninger, fordi de ikke vil filmes.

Titlen er "Amalies sidste film". Det er en dramatisk film om en pige, der til en fest bliver presset til at drikke. Hun tømmer en flaske vodka, og kommer i slagsmål fordi hun er så fuld - hvorefter hun bliver smidt ud fra festen. På turen videre skal hun med metroen, men fordi hun er så fuld, falder hun ned ad trappen og får så alvorlige kvæstelser, at hun bliver lam for livet.

Med filmen vil de fire piger vise, at det kan få alvorlige konsekvenser at drikke sig i hegnet.

Det er nu ikke noget, der ligger til de fire piger, som alle har det bedst med at tale om unges alkoholvaner uden at få deres navn i avisen.

De fire piger, der er henholdsvis 15 og 16 år, er ret typiske for de unge på Albertslund Gymnasium - og Vestegnen. En af pigerne har indvandrerbaggrund og drikker slet ikke. En anden dyrker sport på eliteniveau og drikker derfor meget sjældent. Den tredje af pigerne drikker ikke på grund af konsekvenserne i bred forstand. Den fjerde i pigegruppen er den eneste, som er lidt mere "vild", når det handler om alkohol.

- Alkohol er generelt ikke så stort et problem, lyder det fra pigerne.

De kan heller ikke rigtig genkende, at nogen bliver egentlig presset til at drikke alkohol til fester og arrangementer.

- Måske lidt, men sådan mere venskabeligt. Man kan sagtens have det sjovt og være med, selvom man ikke drikker til festerne, er pigerne enige om.





Alkohol fylder Nye tal viser, at danske unge drikker mindre, end de gjorde før i tiden og mere end halvdelen af de unge ønsker en ny og mere rummelig alkoholkultur, hvor der er plads til at drikke mindre.

- Hver fjerde elev på en ungdomsuddannelse synes, at alkohol fylder for meget på deres skole. Vi håber, at filmkonkurrencen kan bidrage til, at eleverne får talt om, hvad der skal til for at skabe en kultur, hvor der drikkes mindre alkohol, siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne "Fuld af liv".

For at støtte danske unge i arbejdet mod en mere inkluderende festkultur, afholder Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden den filmkonkurrence, som 1.g'erne fra Albertslund Gymnasium deltager i, og hvor de kommer med deres bud på, hvordan man skaber en festkultur, hvor høje promiller ikke er omdrejningspunktet.

Mange gode idéer Albertslund Gymnasium er i øvrigt det eneste gymnasium på Vestegnen, der deltager.

- 1.g'erne på Albertslund Gymnasium er kommet med rigtig mange gode idéer, og de har virkelig taget det alvorligt. De unge har virkelig reflekteret over emnet, siger Kasper Olesen fra Lommefilm, der vejleder de unge i at skabe gode, enkle film med et klart budskab.

Efter 1.g'erne havde arbejdet gruppe- og klassevis, blev der stemt om den bedste film på Albertslund Gymnasium. Den skal nu deltage i den landsdækkende konkurrence, hvor bedste film belønnes med en alkoholfri morgenfest for hele gymnasiet.

Bedste film på Albertslund Gymnasium stod Mert, Mads, Bilal og Balen for med filmen "Tænk over det". Den handler om en ung mand, der bruger alle sine penge på sprut, så da han står i en butik for at købe et sæt hovedtelefoner, han brændende ønsker sig, er der kun en lille mønt tilbage i pungen.