En kvinde og fire mænd anholdt i stor narkosag

Fem personer - en kvinde på 22 år og fire mænd i alderen 21-24 år - vil onsdag formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, sigtet for omfattende narkohandel.

De fem personer, der alle er en del af eller har tilknytning til bandemiljøet, blev anholdt tirsdag formiddag i en koordineret aktion.

Anholdelserne skete på baggrund af en længere efterforskning af Særlig Efterforskning Øst, der hører under Københavns Politi.

Den ene af de anholdte, en 23-årig mand, blev anholdt i Vestre fængsel, hvor han siden august 2020 har afsonet en dom på 7,5 års fængsel for handel med narkotika. Efter politiets opfattelse er det under afsoningen lykkedes ham at fastholde en delvis styrende rolle i netværket af såkaldte hvide bude, der på bestilling fragter stoffer ud til køberne.

De anholdte personer sigtes indledningsvis for, i en periode siden sommeren 2020 til januar 2021, at have distribueret op til 4 kg kokain.

- Der er åbenlyst tale om meget alvorlige sigtelser mod relativt unge mennesker, men det er desværre ikke noget særsyn, at det københavnske bandemiljø skaffer sig penge ved at distribuere hård narkotika ved netop at agere som såkaldte hvide bude, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst.

I forbindelse med anholdelsesaktionen blev der ransaget ti forskellige steder, blandt andet på Vestegnen.

Der blev fundet og beslaglagt narkotika i mindre mængde samt et større kontantbeløb.

Der forestår yderligere efterforskning i sagen, og det kan ikke udelukkes, at sigtelsen vil blive udvidet, eller at der vil ske yderligere anholdelser.

Ved onsdagens grundlovsforhør vil de fem sigtede blive krævet varetægtsfængslet, ligesom der vil blive begæret lukkede døre.