Se billedserie Mads Langer optræder sammen med Danmarks Underholdningsorkester ved en koncert i Taastrup Teater & Musikhus. Foto: Gonzales Photo/Samy Khabthani

En hel uge med musik og kultur

Vestegnen - 01. juni 2018 kl. 16:48 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kul'tour i Høje-Taastrup byder på koncerter, aktiviteter, foredrag og meget, meget mere. Man kan blandt andet møde Mads Langer, Henning Stærk og Hardinger Band.

Og hvad er Kul'tour for noget?

Jo, Kul'tour er en mangeårig event i Høje-Taastrup med koncerter, foredrag og andre aktiviteter. Det meste er gratis, men enkelte af de store koncerter har entré.

Bag Kul'tour står en gruppe frivillige ildsjæle, som samler penge ind hos kommunen og erhvervslivet, så de kan invitere til arrangementer - enten gratis eller til en billig pris. Samtidig arbejder de sammen med lokale foreninger og institutioner.

Kul'tour-ugen fra den 2.-9. juni starter med en gratis udendørs koncert med Hardinger Band på Domhustorvet i Taastrup, så hele byen skal swinge og feste med de kendte Shu-Bi-Dua-numre, når bandet spiller på scenevognen. Det er lørdag den 2. juni kl. 15.00 lige efter, at borgmester Michael Ziegler har åbnet Kul'tour.

De tre originale Shu-Bi-Dua medlemmer og to af landets bedste musikere er klar til at indtage scenen i Taastrup og fyre den af med de allerbedste, fedeste og sjoveste kæmpehits som Hvalen Hvalborg, Fed Rock, Stærk Tobak, Sex-Chikane og mange flere. Det er bare om at komme og høre de kendte og ukendte Shi-Bi-Dua sange og høre historien om Danmarks største band fra ungdomsoprøret til årtusindskiftet. Grin, rock, fællessang og dansk musikhistorie med fuld tryk på totalunderholdningen.

Har gjort et scoop Idéen har været længe undervejs - nu sker det.

Kul'tour-ugen får besøg af Danmarks Underholdningsorkester i selskab med Mads Langer til en koncert på Taastrup Teater & Musikhus. Det sker torsdag den 7. juni kl. 19.30.

Der er endda med et lokalt islæt. Underholdningsorkesterets direktør Andreas Vetö kommer nemlig selv fra Taastrup. Han har boet i Taastrup hele sit liv, og selvom det går stærkt med orkesteret, er den lokale forankring ikke glemt. Og denne aften er det Andreas, der svinger dirigentstokken.

Danmarks Underholdningsorkester har eksisteret som privat orkester siden januar 2015, men dets rødder strækker sig mere end 70 år tilbage, til 1939. De har opnået bred international berømmelse igennem dets 20-årige samarbejde med chefdirigent Adam Fischer, og har samtidig bevaret en skarpsleben populærmusikalsk profil. Blandt andet var det underholdningsorkesteret, der indtil 2015 medvirkede ved de store Ledreborg-koncerter.

Orkestrets optræden til Kul'tour-ugen står i poppens tegn. De har inviteret sangeren Mads Langer med som solist - en vaskeægte popstjerne. Mads Langer står bag flere store hits som '3AM', 'Fact-Fiction', 'Heartquake' og 'You're not alone', har vundet otte Gaffa-awards, en DMA, en Carl pris og en Zulu award - i tillæg til over 400 afholdte koncerter de seneste fem år.

Så det er altså et Danmarks Underholdningsorkester og en popstjerne i absolut topform, der besøger Taastrup Teater & Musikhus. Det bliver næsten en intimkoncert, for der er kun knap 400 pladser.

Rock i Hedehuset Også i Hedehuset i Hedehusene er der rock - Henning Stærk is still going strong.

Rockens »grand old man« kommer til Hedehusene og holder koncert med sit band i Hedehusets store sal. Det er fredag den 8. juni kl. 20.00, og billetprisen er 125 kroner.

Han har været en af rockens konger i mange år og er stadig på landevejen.

Et liv med rock'n roll er ikke skånekost. Og mange i hans generation har været hårde ved sig selv. Men lysten til musikken og den magi, der opstår, når man spiller en koncert for et medlevende publikum, holder mig i gang, siger Henning Stærk. Derfor kører tourbussen fortsat i 2018 og Henning Stærk spiller den musik, han holder allermest af.

Publikum kan se frem til at høre de kendte numre og nogle nye, og høre the grand old man give den hele armen i Hedehuset,

Meget mere Kul'tour frister med rigtige mange koncerter - men der er meget, meget mere.

For eksempel kan man blive opdateret til det kommende VM i fodbold.

Taastrup Bibliotek har inviteret fodboldkommentator Flemming Toft til Taastrup Kulturcenter mandag den 4. juni kl. 19 hvor man kan høre foredraget »Er du klar til VM i Rusland«. Flemming Toft vil fortælle om værtslandet Rusland, og hvordan landet forventes at afvikle VM. Han vil komme med analyser af den danske VM-trups potentiale, af Åge Hareides strategiske muligheder som cheftræner for det danske mandskab, og af landsholdets modstandere i gruppespillet og Danmarks chancer, hvis de går videre.

Flemming Toft dækker VM for TV2. Det er hans 11. VM-slutrunde som journalist og kommentator.

I Kul'tour-ugen er der også foredrag om musik. Operachef Claus Lynge fra Opera Hedeland fortæller nemlig om årets forestilling i Hedeland: Donizettis »Lucia de Lammermoor«. Det foregår på Taastrup Bibliotek den 7. juni kl. 17.00.

Man kan se det øvrige program for Kul'tour-ugen fra den 2.-9. juni på www.kultour.nu - hvor der også kan købes billetter. Billetter kan også købes i butik Bergendorff, Taastrup Hovedgade 68.