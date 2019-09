Demensvenlige Hvidovre går i luften lørdag den 21. september. Idéen er at gøre lokalsamfundet mere bevidst om demens og ruste borgerne til at hjælpe, hvis de møder et menneske med en demenssygdom.

En hel kommune vil være demensvenlig

Lørdag 21. september går »Demensvenlige Hvidovre« i luften, blandt andet med en lang række aktiviteter. Idéen er at gøre lokalsamfundet mere bevidst om demens og ruste borgerne til at hjælpe, hvis de møder et menneske med en demenssygdom.

Der vil løbende blive igangsat indsatser, der skal styrke demensvenligheden i kommunen. Det er blandt andet muligt for mindre grupper, foreninger eller forretninger at få besøg af en demensvenlig ambassadør, som kan fortælle om demens, og hvordan man kan gøre en positiv forskel for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.

- Demens er desværre en sygdom, som mange mennesker får i Danmark, og dermed også i Hvidovre. Vi vil som kommune gerne være med til at skabe endnu bedre rammer for de mennesker, der har en demenssygdom og deres familier. Der er allerede mange tiltag i Hvidovre, blandt andet »Tryghedshotellet«, hvor mennesker med en demenssygdom kan få et gæsteophold på op til fire døgn, mens den pårørende kan ordne andre gøremål. Nu lancerer vi så »Demensvenlige Hvidovre«, hvor vi søsætter en række tiltag, der skal klæde borgerne bedre på til at hjælpe og støtte, hvis man møder en medborger med demens. Hvis fx en medborger ikke kan finde vej, skal det omgivende samfund være klar til at hjælpe vedkommende. Det kan også være medarbejdere i butikker, som oplever, at en demenssyg person har brug for hjælp til at handle i supermarkedet. I disse situationer handler det om at vise tolerance, forståelse og hjælpsomhed, siger Helle Adelborg.