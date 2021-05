En halv kilometer dieselspild

Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi måtte søndag aften rykke til Stamholmen på Avedøre Holme i Hvidovre, efter der var spildt diesel på kørebanen over en længere strækning.

Meldingen kom klokken 20.43, og Hovedstadens Beredskab oplyste, at der var spildt diesel på en cirka 500 meter lang strækning, blandt andet i rundkørslen på Stamholmen ved Avedøre Havnevej.

Vestegnens Politi sørgede for afspærring, og Hovedstadens Beredskab sørgede i samarbejde med vej- og parkafdelingen i Hvidovre Kommune for at sikre og rense kørebanen.