En god forretning: Kommunen inddriver selv ejendomsskatter

Vestegnen - 21. december 2017 kl. 07:11

En ny opgørelse viser at det går godt med at inddrive årets ubetalte ejendomsskatter i Hvidovre Kommune. Det sker efter opgaven er overgået fra Skat til kommunen.

Siden februar i år har Hvidovre Kommune selv aktivt kunnet inddrive de ubetalte ejendomsskatter for 2017. Indtil videre har det betydet, at den samlede gæld til Hvidovre Kommune for første gang i en årrække ikke er steget, men derimod faldet fra 2016 til 2017.

»Det er virkelig godt nyt, at vi nu får de ejendomsskatter ind. Det viser også, at det har været rigtigt at lægge opgaven ud til kommunerne. Jeg er bekendt med, at Kommunernes Landsforening allerede er i gang med at arbejde for, at flere opkrævningsopgaver bliver lagt ud til kommunerne,« siger borgmester Helle Adelborg.

Af de 466 millioner kroner, som Hvidovre Kommune har opkrævet ejendomsskatter for i 2017, mangler kun 390.613 kroner nu at blive betalt. De øvrige millioner er allerede inddrevet ved hjælp af fx afdragsordninger, rykkerskrivelser, telefonkontakt og udlægsforretninger. Og selvfølgelig betaler de fleste borgere og virksomheder til tiden uden problemer.

Det er opkrævningsteamet i kommunens borgerservice, der løser opgaven med den kommunale opkrævning af blandt andet ejendomsskatter. Her er de tre medarbejdere blevet uddannet til opgaven og er også blevet autoriseret som pantefogeder.

Nogle husejere benytter sig af muligheden for, at lave en afdragsordning om betaling af ejendomsskat. Det foregår på den måde, at den rate, borgeren afdrager på, skal være fuldt betalt, inden den næste rate forfalder. De borgere, der skylder i ejendomsskat bliver ud over rykkerskrivelse også kontaktet pr. telefon og fx tilbudt en afdragsordning. Den telefoniske opfølgning og mulighed for en afdragsordning har medvirket til en hurtigere afvikling af gælden.

Mens det går bedre med opkrævningen af ejendomsskatterne for 2017, som kommunen står for, så er der på ejendomsskatteområdet stadig penge, der ikke er opkrævet fra årene 2013-2016. Den gæld skal Skat inddrive. Men Hvidovre Kommunes store indsats på området har medvirket til, at også gælden hos Skat er blevet nedbragt - og nu kun udgør 200.000 kroner.

Fremover er det kommunen, der inddriver ubetalt ejendomsskat.