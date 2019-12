Se billedserie 17-årige Lea Ryge fra Hvidovre, 19-årige Marie Wendt Ketting fra Albertslund og 19-årige Emilie Tallov Karlsen fra Hvidovre er med til at synge nytåret ind som medlemmer af DR PigeKoret. Der er netop lavet en ny film, som skal bruges på tv nytårsaften. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Emilie, Lea og Marie synger nytåret ind

Vestegnen - 26. december 2019 kl. 19:04 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når klokken har slået sine 12 slag på årets sidste aften og fyrværkeriet buldrer i baggrunden, toner DR PigeKoret frem på de fleste tv-skærme i Danmark. I år med en helt ny optagelse fra DR Koncerthuset, hvor sangfuglene Emilie, Lea og Marie fra Vestegnen er med i koret.

I det vel nok mest højtidelige øjeblik nytårsaften, hvor ét år skifter til et andet, er lyden af smukke unge pigevokaler, der synger "Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid..." velkendt for de fleste danskere. Det har været en tradition siden 1971, at DR PigeKoret har sunget nytåret ind på denne måde på tv. Og inden da var det Statsradiofonien, der fra 1928 stod for, at sangen blev sunget nytårsnat.

Måske er det ikke alle, der har tænkt videre over det. Men det er en båndet optagelse af DR PigeKoret, der toner frem på tv-skærmen - den sidste håndfuld år i en udgave optaget på Københavns Rådhus. I år vil det nytårsaften dog være en helt ny film med DR PigeKoret, danskerne ser. Den er optaget i midten af december 2019 i studie 4, også kaldet det røde studie, i DR Koncerthuset.

Blandt de mange kormedlemmer, der synger nytåret ind i denne nye udgave, er nogle af pigerne fra Vestegnen. Tre af disse er 19-årige Emilie Tallov Karlsen fra Hvidovre, 17-årige Lea Ryge fra Hvidovre og 19-årige Marie Wendt Ketting fra Albertslund.

Lagt sammen har disse tre unge kvinder ni års erfaring fra DR PigeKoret, hvor medlemmerne er mellem 16 og 22 år. Inden da har alle tre også sunget i DR's forskellige børne- og ungdomskor. Så det er nogle erfarne sangfugle fra Vestegnen, vi ser og ikke mindst lytter til nytårsaften.

- Fedt at få lov De tre unge kvinder er stolte over at få mulighed for at være med til at synge nytåret ind på den nye film.

- Det er virkelig fedt at få lov at være med til. Det er vistnok seks eller syv år i træk, at den samme optagelse af koret er blevet vist nytårsaften, lyder deres umiddelbare reaktion.

- Det er sjovt, at der er nogen, der tror, at vi rent faktisk står og synger live nytårsaften. Jeg har venner, der spørger, hvorfor vi gider gøre det. Men det skal vi heldigvis ikke, siger Marie Wendt Ketting.

Udover at være rutinerede i at synge og optræde for et stort publikum, er korets medlemmer også vant til at blive optaget til officiel brug - deres forældre har i sin tid givet tilladelse til det, da pigerne blev en del af koret.

- Vi er vant til at blive filmet. Men det bliver noget særligt at være med netop her. Det bliver en dejlig ting at se og tænke tilbage på fremover, siger Lea Ryge.

- Det er en stor ære at nå ud til så mange nytårsaften og være en del af manges store aften, siger Marie Wendt Ketting.

Selv har de tre hver især deres planer som så mange andre nytårsaften. En skal spise middag med andre fra koret, en anden skal feste og en tredje skal hygge med familie og venner.

- Når man ser os på tv'et, så skal jeg helt sikkert se det og sørge for, at der bliver skruet op. Og vi skal se det helt til klippet er slut, understreger Lea Ryge med et skævt smil.

Ud over "Vær Velkommen, Herrens år", så vil DR PigeKoret også synge "Kong Christian", "Der er et yndigt land" samt "I Danmark er jeg født" denne nytårsaften.





Bevægende stemmer De tre kormedlemmer giver udtryk for, at de godt ved, at DR PigeKoret ofte bevæger sine tilhørere på en positiv måde. Adspurgt nævner de mange eksempler, hvor tilhørere enten er kommet hen til dem efter en optræden og har sagt det direkte, eller hvor pigerne har haft øjenkontakt med tilhørere, der har siddet med tårerne ned ad kinderne under en koncert.

De har med deres år som en del af DR PigeKoret også fået mange storslåede oplevelser med sig.

- Den største oplevelse for mig var nok, da vi var i Strasbourg i januar 2018. Danmark havde formandskabet for Europarådets Ministerkomité, og i den forbindelse fik vi lov at synge i Europarådets sal. Vi fik at vide, at der aldrig var nogen, der havde sunget der før. Det var virkelig stort - bare det at gå ind i salen. På samme tur sang vi også i en katedral i Strasbourg i syv graders varme - alle sad med overtøj på, mens vi sang i vores kjoler, husker Emilie Tallov Karlsen.

DR PigeKoret har fået Kronprinsesse Mary som protektor, og har sunget for Kongehusets medlemmer til arrangementer flere gange - blandt andet i Paris under et dansk erhvervsfremstød her i 2019.

Det står som en af de store oplevelser for Lea Ryge. Men hun fremhæver også en særlig type koncert som noget af det største, fordi sangen er i fokus.

- Vores mørkekoncerter er noget særligt. Det er nemt og anderledes at synge i mørke uden dirigent eller noder, og vi kan synge igennem på en anden måde, fordi vi ikke skal tænke over, hvordan vi står, fortæller Lea Ryge.

For Marie Wendt Ketting, der har været med i DR PigeKoret i længst tid af de tre, har den største oplevelse med koret indtil videre været rejsen til OL i Brasilien i 2016.

- Hele turen til Brasilien, da der var OL, var stort. Men især da vi sang under en middag for Kongehusets inviterede gæster på Skoleskibet Danmark. Vi stod helt tæt på og holdt hinanden i hænderne bag middagsgæsterne og sang praktisk talt gæsterne lige ind i nakken. Det var en stor og intim oplevelse. Bagefter koncerten snakkede og hyggede vi os med besætningen på skibet, husker Marie Wendt Ketting.

Den oplevelse på skoleskibet har medvirket til, at der siden er knyttet et særligt venskabsbånd mellem koret og skibet - hvis medlemmer er jævnaldrende.





Mere end venskab Netop venskab, måske ovenikøbet noget større end venskab, er et af grundelementerne for DR PigeKorets medlemmer. Flere af dem har kendt hinanden siden barneårene i korsammenhæng og nogle går på samme gymnasium.

- Det giver fællesskab og tryghed at være med i DR PigeKoret. Vi kender hinanden ud og ind og har set hinanden i alle mulige situationer, siger pigerne og uddyber hver især.

- Vi får stærke venskaber af at være med i koret, siger Marie Wendt Ketting.

- Det er rart at være her i en travl hverdag og mødes med andre, der også ved, hvad det vil sige at være en del af koret, siger Lea Ryge.

- Folk kender én godt. Hvis man er ked af det, så ser en af de andre det, lyder det fra Emilie Tallov Karlsen.

Særligt én tradition gør sammenholdet synligt. Når et af korets medlemmer rammer de 22 år og ikke længere kan være med.

- Den, der stopper, bliver sunget ud. Det sker, når man er fyldt 22 år. Så har vedkommende valgt en sang, vi skal synge, og står i midten af en cirkel, som resten af koret danner, fortæller Emilie Tallov Karlsen.

Der går dog nogle år, inden de tre piger fra Vestegnen når til at stå i midten af cirklen.

I første omgang kan de og vi andre prøve at spotte dem i mængden af kortalent nytårsaften.