Der var stemmelighed i elevbyrådet, så nu skal der arbejdes videre med to forslag.

Eleverne bestemte: Magical Rooster og Vandblomsten

Vestegnen - 13. februar 2018 kl. 17:17

Tirsdag satte 6. klasse-eleverne igen dagsordenen i Albertslund Kommune, til den årlige elevbyrådsdag, hvor udvalgte elever fra 6. klasserne på ægte demokratisk vis var i byrådssalen.

Med borgmester Steen Christiansen for bordenden skulle de blive enige om et forslag, der skulle vedtages under temaet »Bæredygtighed - med fokus på vand og godt design«. Op til elevbyrådsdagen havde 6. klasse-eleverne gennemgået et forløb om demokrati og arbejdet med at udarbejde deres forslag indenfor temaet.

Ordførere fra hver 6. klasse præsenterede og argumenterede for deres partis (klasses) forslag. Og i år var et historisk elevbyråd, fordi der var stemmelighed - det betyder, at de 70.000 kroner, der er øremærket elevbyrådsdagen, skal bruges til at arbejde videre med de to forslag Magical Rooster og Vandblomsten.

»I år var faktisk et lille jubilæum. Det er nemlig 10. gang, at vi har afholdt elevbyrådsdag i Albertslund. Det er altid en fornøjelse. Og i år var absolut ingen undtagelse. Jeg tager hatten af for elevernes gode forslag, hvor de i den grad har arbejdet med det grønne i byen. Og så synes jeg, at de var nogle super ordentlige debattører,« sagde borgmester Steen Christiansen umiddelbart efter elevbyrådet, der i år endte med, at der skal arbejdes videre med de to forslag »Magical Rooster« og »Vandblomsten«.

Bag Magical Rooster står elever fra Herstedlund Skole, der beskriver forslaget således: Magical Rooster skal være et springvand med hane øverst i centret, som samtidig kan fungere som et sted, hvor borgere kan donere penge til plejehjem, skoler eller andre kommunale institutioner.

Bag Vandblomsten står elever fra Herstedvester Skole, der beskriver forslaget således: Vandblomsten skal være en skulptur, der kan rumme blomster og krydderurter, som vandes af regnvand fra tagrender.

Eleverne havde været kreative og budt ind med forslag, der bygger bro mellem Albertslund og bæredygtighed, og nu skal der altså arbejdes videre med de to »vinderforslag«.

De elever fra 6. årgang, der ikke kunne være i byrådssalen, var samlet i Musikteatrets biografsal, hvor de fulgte elevbyrådet der blev streamet live.