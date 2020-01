Send til din ven. X Artiklen: Elever bliver klogere på sund morgenmad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever bliver klogere på sund morgenmad

Vestegnen - 15. januar 2020 kl. 06:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste to år har der været morgenmad på skoleskemaet på Vallensbæk Skole. Her har projektet Breakfast Lab nemlig været en del af madkundskab, og 6.-9. klasse-eleverne har lært at udvikle opskrifter, producere film og til sidst har de serveret hjemmelavet morgenmad for deres skolekammerater.

- Det har været meget anderledes end hvad vi normalt er vant til at lave i madkundskab. Det har været rigtig sjovt at lave sine egne opskrifter, og jeg har helt klart lært mere om, hvad man kan spise til morgenmad, siger Nicki, der går i 7.A på Vallensbæk Skole.

Som en del af projektet har eleverne desuden lavet deres egen stop-motion-film. Den digitale tilføjelse til madkundskaben har vist sig at være en stor succes, da det er noget, eleverne kender fra deres hverdag, og det har desuden været med til at inkludere de elever, der normalt holder sig lidt tilbage i skolekøkkenet.

Baggrunden for projektet Breakfast Lab er, at mange unge springer morgenmaden over, og formålet med projektet har været at give de unge en større interesse for at lave og spise sund morgenmad.

Evalueringer fra projektet viser, at eleverne oplever at have fået en øget indsigt i, hvad sund morgenmad er samt hvorfor det er vigtigt at spise morgenmad. Derudover har de fået evner til at tilberede sund morgenmad med udgangspunkt i en udleveret opskrift og lærte køkkenteknikker.

- Ud over at eleverne har fået øjnene op for, hvorfor morgenmaden er vigtig, er det virkelig positivt at se eleverne prøve sig frem med nye ingredienser og smagssammensætninger i deres helt egne opskrifter, siger Elisabet Moesgaard fra Madborgerskab og projektleder på Breakfast Lab.

Breakfast Lab er et pilotprojekt støttet af Undervisningsministeriets pulje til 'Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen'. Projektet er udviklet i samarbejde mellem Hello Kitchen - foreningen for Madglæde og Fællesskaber og Vallensbæk Kommunes center for sundhed, kultur og fritid.

Madborgerskab er et team under kommunens center for cundhed, kultur og fritid, som udvikler og driver mad- og måltidsprojekter for borgere i Vallensbæk Kommune. Med udgangspunkt i Madborgerskabs konceptet Køkkentrappen bliver hvert af projekterne, som eleverne møder, et nyt trin i udviklingen af madmod, køkkenglæde og gode madvaner. Madborgerskab driver Fars Køkkenskole i Vallensbæk Kommune.