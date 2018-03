Som et oplæg til debat kom Andreas, som er medlem af Pulterkammerets Aktivister ? en Facebookgruppe, som bekæmper hævnporno ved at tage kontakt til forældrene til de unge, der deler eller efterspørger intime billeder af andre på sociale medier. Andreas fortalte om aktivisternes arbejde og konsekvenserne ved at dele materiale uden samtykke fra afsenderen.

Elever arbejder sammen mod mobning på nettet

Samtlige elever, lærere og andre ansatte blev blandet i grupper og skulle med udgangspunkt i fiktive cases diskutere, hvordan man kan bekæmpe hævnporno - det vil sige, når personer deler intime billeder eller andet krænkende indhold uden at have fået lov af den person, der er på billedet.

Diskussionen på gymnasiet rammer ned i en tid, hvor der er ekstra fokus på unges opførsel på sociale medier, efter politiet i januar besluttede at sigte 1.004 unge for at have delt en sexvideo af en ung kvinde imod hendes vilje.

»For det første skal vi formulere en antimobbestrategi af og med de mennesker, som den vedrører - det vil sige os alle sammen på skolen. For det andet er dagens tema 'digital dannelse', som undervisningsministeriet kræver, at vi som uddannelsesinstitution forholder os aktivt til. For det tredje håber vi, at en dag med fokus på fællesskaber i sig selv styrker vores i forvejen gode fællesskab her på gymnasiet og virker mobbeforebyggende.«