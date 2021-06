Birgitte Sørensen kan nu fejre sit 30-års jubilæum i Temp-Team. Birgitte er fra Brøndby Strand, er 49 år gammel og har været adm. direktør for selskabet siden 2010. Foto: Michael Kidmose

Eleven blev administrerende direktør

Vestegnen - 29. juni 2021 kl. 06:47 Kontakt redaktionen

Birgitte Sørensen er i dag administrerende direktør i vikar- og rekrutteringsvirksomheden Temp-Team, men da hun blev ansat for 30 år siden, var det som elev.

Birgitte er født og opvokset i Brøndby Strand og da hun startede i Temp Team var det som handelsskoleelev. Året var 1991 og en af hendes faste opgaver som elev var at udskrive checks til vikarerne hver fredag. Efterfølgende var hun personalesekretær på Temp-Teams kontor i to år. Men hun påtog sig også vikaropgaver i den periode, hvor hun på egen krop mærkede, hvordan det var at blive kastet ud i arbejdsopgaver med kort varsel og i vidt forskellige virksomhedskulturer.

Gratis arbejdskraft - Vi skulle rykke grænserne for, hvad en vikar kan påtage sig. Metoden var enkel. Jeg kom ud den første dag ganske gratis, og så skulle kunden selvfølgelig betale almindelig takst fremadrettet. På den måde udviklede vi vores forretningsområde ganske betragteligt og satte en ny standard for branchen, siger Birgitte Sørensen, adm. direktør i Temp-Team Danmark.

Allerede i begyndelsen af 20'erne blev hun afdelingsleder, sidenhen blev hun regionschef, og i 2010 satte hun sig i direktørstolen for hele Temp-Team Danmark. Som en del af ledelsen har hun siden 00'erne været med til at gøre rekruttering til et stort forretningsben i Temp-Team, og sideløbende har hun gjort sig gældende i Vikarbureauernes Brancheforening under Dansk Erhverv, hvor den i dag 49-årige direktør er næstformand.

Nysgerrighed og empati - Birgitte er et stort aktiv for hele koncernen, når vi skal realisere vores danske og nordiske strategier. Hun besidder en enorm viden og har et erfaringsgrundlag uden sidestykke, så når hun taler, bliver der lyttet. Men hendes helt store styrke er, at hun også selv lytter og hele tiden prøver at sætte sig i den andens sted, forstå behovet og se mulighederne. Uanset om det er store kunder, medarbejdere eller kandidater bliver de mødt med en umættelig nysgerrighed og en uopslidelig empati, siger Kim Pedersen, CEO i Juhler Group, holdingselskab for Temp-Team.