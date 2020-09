Elbusser på linje 1A

Det er et nyt udbud, som trafikselskabet Movia har gennemført, som nu baner vej for de mange nye elbusser. Det er Movia, som udbyder busdriften for kommunerne, og som er med til at drive udviklingen hen mod flere nulemissionsbusser. Og med det seneste udbud er det lykkedes at købe elbusser ind til en pris, som stort set matcher prisen på dieselbusser, så længe elafgiften ligger på det nuværende, lave niveau.