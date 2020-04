Ekstrem hastighed på motorvej: Kørekortet ryger

Søndag eftermiddag blev en motorcyklist målt til at køre med en hastighed på 232 kilometer i timen. Det koster en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 12.500 kroner.

For anden gang på få dage har Vestegnens Politi målt en ekstremt høj hastighed på Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj.

Færdselsafdelingen hos Vestegnens Politi har den seneste uge gennemført målrettede aktioner. Blandt andet fordi der i disse coronatider er færre biler på vejene, og at det får nogle trafikanter til at køre noget for hurtigt.

Det er kun få dage siden, at en bilist blev taget i at køre 239 kilometer i timen på Køge Bugt Motorvejen, hvor den højest tilladte hastighed er 110 kilometer i timen. Og søndag eftermiddag var den altså gal igen.

I løbet af søndag eftermiddag blev der kontrolleret hastighed flere steder - blandt andet på Roskildevej og på Køge Bugt Motorvejen.

12 modtog sigtelser for hastighedsovertrædelser, og derudover var der 9 sigtelser for øvrige færdselslovsovertrædelser.